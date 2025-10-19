cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

19 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

S&P Global retrogradează ratingul Franței din cauza incertitudinilor politice – revizuire în afara calendarului stabilit

Rss
De Iulian Soare

19 octombrie, 2025

Agenția de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de țară al Franței, într-o actualizare surpriză a calificativelor acordate celei de-a doua economii a zonei euro, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

S&P Global a avertizat că instabilitatea politică periclitează eforturile Guvernului de a repara finanțele țării.

„Ne așteptăm ca incertitudinile politice să afectează economia franceză, reducând investițiile și consumul privat, și, prin urmare, creșterea economică, se arată în comunicatul agenției.


Rareori agențiile de evaluare financiară anunță revizuiri în scădere a ratingurilor în afara calendarului stabilit, dar S&P Global a precizat că retrogradarea ratingului Franței la „A+/A-1”, de la „AA-/A-1+” este justificată, după o săptămână extrem de tensionată, în care premierul Sebastien Lecornu s-a angajat să suspende reformei pensiilor și s-a confruntat cu două moțiuni de cenzură.

Ca reacție la revizuirea în scădere a ratingului, ministrul de Finanțe Roland Lescure a spus că „acum este responsabilitatea colectivă a Guvernului și Parlamentului” să adopte bugetul până la finalul anului, pentru ca deficitul fiscal să scadă spre plafonul UE de 3% din PIB până în 2029.

Conform S&P Global, adoptarea bugetului până la finalul anului ar duce la o mai mare claritate privind modul în care Franța gestionează datoria în creștere, ce ar urma să urce până la 121% din PIB până în 2028, de la 112% din PIB în 2024.

Dar agenția a îmbunătățit perspectiva atribuită ratingului Franței de la negativă la stabilă datorită punctelor forte ale ratingului de credit al Franței.

(Citește și: Franța / Moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Lecornu au fost respinse)


****

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Franța / Moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Lecornu au fost respinse

Franța / Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor până după prezidenţialele din 2027, Socialiştii renunţă la susținerea moţiunilor de cenzură

Franța, noua Italie a instabilității politice: Macron îl numește din nou premier pe Sébastien Lecornu, care a demisionat luni

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți