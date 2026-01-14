S&P: Inteligența artificială va majora cererea de cupru cu 50% până în 2040 – Fără noi mine și creșterea gradului de reciclare există riscul unei crize

Creșterea în sectoarele inteligenței artificiale și apărării va crește cererea globală de cupru cu 50% până în 2040. Dar, în acest ritm, stocurile vor scădea cu peste 10 milioane de tone anual, dacă nu vor crește cantitățile reciclate sau produse din minereu extras din noi mine, se arată într-un raport al firmei de consultanță S&P Global.

Cuprul este utilizat pe scară largă în construcții, transporturi, tehnologie și electronică, deoarece este unul dintre cele mai bune metale conductoare de electricitate, este rezistent la coroziune și este ușor de modelat și de turnat.

În timp ce industria vehiculelor electrice a crescut cererea de cupru în ultimul deceniu, industriile inteligenței artificiale, apărării și roboticii vor necesita și mai mult metal în următorii 14 ani, alături de apetitul tradițional al consumatorilor pentru aparate de aer condiționat și alte aparate electrocasnice care consumă mult cupru, scrie S&P în raportul său.

Cererea la nivel global va ajunge la 42 de milioane de tone pe an până în 2040, în creștere de la 28 de milioane de tone în 2025, conform raportului. Fără noi surse de aprovizionare, aproape un sfert din această cerere va fi probabil nesatisfăcută, conform raportului.

„Factorul principal al cererii este electrificarea la nivel global, iar cuprul este metalul electrificării”, a declarat pentru Reuters Dan Yergin, vicepreședinte al S&P și unul dintre autorii raportului.

„Vehiculele electrice (EV) necesită de 2,9 ori mai mult cupru decât o mașină convențională, iar numărul de EV este în creștere”, se arată în raport. „Numărul de mașini electrice vândute la nivel mondial în 2025 a fost cu 25% mai mare decât totalul mașinilor noi vândute în Statele Unite, a doua cea mai mare piață de mașini noi din lume.” Echipamentele de generare a energiei eoliene și solare includ, de asemenea, mult cupru, au remarcat autorii, așa că, cu cât se construiesc mai multe instalații eoliene și solare, cu atât se folosește mai mult cupru în segmentul respectiv.

IA este o zonă majoră de creștere pentru cupru, cu peste 100 de noi proiecte de centre de date anunțate anul trecut, evaluate la 61 de miliarde de dolari, a relatat Reuters luna trecută.

„În 2025, jumătate din creșterea Produsului Intern Brut (PIB) al SUA este atribuită cheltuielilor cu dezvoltarea inteligenței artificială – în mare parte pentru cipuri de computer, centre de date și sistemele de energie electrică care le alimentează”, au scris autorii raportului, adăugând că „până în 2030, centrele de date din SUA ar putea crește de la 5%, cât reprezintă astăzi, la 14% din cererea de energie electrică, cuprul fiind un factor esențial pentru a susține această evoluție.”

Cel mai mare „vector al cererii” identificat de analiștii S&P Global rămâne cererea economică de bază, care acoperă totul, de la computere și electrocasnice până la construcții și producția industrială. Acest vector se va extinde, de asemenea, în următorii ani. Aproape fiecare dispozitiv electric sau electronic conține cupru.

Conflictul din Ucraina și măsurile luate de Japonia, Germania și alte țări pentru a crește cheltuielile pentru apărare vor alimenta și cererea în creștere de cupru, conform raportului.

„Cererea de cupru este într-adevăr inelastică în sectorul apărării”, a declarat Carlos Pascual, vicepreședinte al S&P și fost ambasador al SUA în Ucraina.

Chile și Peru sunt cei mai mari furnizori de cupru, iar China deține cea mai mare capacitate de prelucrare a cuprului. Statele Unite, care au impus o taxă vamală asupra unor tipuri de aliaje care conțin cupru, importă jumătate din necesarul lor în fiecare an.

România deține zăcăminte semnificative de cupru

România produce în jur de 10.000 – 12.000 tone cupru anual prin prelucrarea minereului extsas de CupruMin din mina Roșia Poieni, nivel menținut relativ constant în ultimii 4 ani.

Aceasta reprezintă o scădere dramatică față de producția de dinainte de 1990, în 1988 de exemplu fiind produse în România aproximativ 50.000 de tone de cupru.

În prezent se află în derulare un proiect finanțat din fonduri europene cu 300 milioane euro pentru extinderea capacităților de extracție și rafinare a cuprului în România. La finalizarea acestui proiect în 2030, producția se va ridica la 20.000 tone anual de cupru concentrat, ceea ce va asigura necesarul pentru industria locală cât și pentru export.

***