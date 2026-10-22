S&P Global avertizează că șocul energetic provenit din zona Golfului Persic s-ar putea transforma într-o criză alimentară globală

Criza energetică mondială actuală se transformă rapid într-o criză a securității alimentare. Conflictele în desfășurare între unele dintre cele mai mari economii ale lumii, pe două fronturi majore – războiul Rusiei în Ucraina și cel al Statelor Unite și Israel în Iran – afectează rute comerciale globale critice, punând în pericol lanțurile de aprovizionare pentru unele dintre resursele vitale pentru omenire, de la petrol și gaze naturale până la cereale și îngrășăminte.

Se conturează o „presiune multidirecțională asupra agriculturii mondiale”, potrivit unei noi analize S&P Global Institute. „Prețurile globale la alimente sunt afectate în două moduri: motorina reprezintă un cost de producție semnificativ pentru fermieri, iar aceștia ar putea redirecționa suprafețele agricole de la producția de alimente către culturi destinate biocombustibililor”, explică raportul.

Înainte ca Statele Unite și Israelul să-și înceapă ofensiva militară în Iran, în luna februarie a acestui an, jumătate din totalul exporturilor mondiale de materii prime pentru producția de îngrășăminte tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Substanțe chimice precum ureea, amoniac, sulf, hidrogen, gaze naturale și azot sunt materii prime esențiale ale îngrășămintelor pe bază de azot, care constituie o resursă fundamentală pentru menținerea securității alimentare globale în actualele sisteme agroalimentare.

În mod special, cultivarea unor plante de bază precum porumbul, grâul și orezul – cultivate aproape exclusiv în sisteme industriale de monocultură – depinde în mare măsură de îngrășămintele chimice pentru a atinge nivelurile necesare de producție.

Acest lucru înseamnă că, dacă lanțurile globale de aprovizionare cu îngrășăminte sunt compromise, jumătate din caloriile care sunt consumate în mod normal de oameni la nivel mondial sunt puse în pericol. După ce Strâmtoarea Ormuz a fost închisă pentru aproape tot traficul maritim, începând cu 28 februarie, prețurile îngrășămintelor au explodat, dublându-se față de nivelurile anterioare.

„Blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea împinge încă 45 de milioane de oameni spre foamete și inaniție”, declara încă din luna aprilie Jorge Moreira da Silva, reprezentant al Națiunilor Unite. „Așadar, este clar că trebuie să luăm măsuri.” Însă, șase luni mai târziu, amenințarea foametei persistă.

Deși traficul prin strâmtoare nu mai este complet oprit, controlul asupra acestei căi navigabile rămâne un subiect controversat și extrem de precar, violența și perturbările devenind, rapid, „noua normalitate” în această arteră comercială vitală. Și chiar dacă Statele Unite și Iranul își mențin acordurile extrem de fragile, producția de îngrășăminte nu își va reveni peste noapte.

„Companiile producătoare de îngrășăminte vor trebui, în continuare, să aștepte ca producția de gaze naturale din Golf să crească, pentru a-și restabili aprovizionarea cu materie primă – un proces care va dura luni sau chiar ani”, relatează Semafor, o agenție de știri independentă.

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