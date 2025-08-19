S&P confirmă ratingul de credit „AA+ al SUA, datorită veniturilor suplimentare din taxele vamale

S&P Global a confirmat luni ratingul „AA+” pentru SUA, deoarece veniturile provenite din tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump vor compensa impactul fiscal cauzat de recentul său proiect de lege privind reducerea impozitelor și cheltuielilor.

Trump a semnat în iulie pachetul masiv de legi care cuprinde reducerea impozitelor și cheltuielile, supranumit „One Big Beautiful Bill Act”. Proiectul de lege, care a adus noi scutiri de taxe, a statuat, de asemenea, ca reducerile de taxe introduse în timpul primului mandat al lui Trump, în 2017, să devină permanente.

„Pe fondul creșterii taxelor vamale efective, ne așteptăm ca veniturile semnificative din tarife să compenseze, în mare parte, rezultatele fiscale mai slabe care pot fi asociate cu recenta legislație fiscală, care conține atât reduceri, cât și creșteri ale impozitelor și cheltuielilor”, scrie S&P într-un comunicat.

„În acest moment, se pare că veniturile tarifare au potențialul de a compensa aspectele de creștere a deficitului bugetar din recenta legislație fiscală”, adaugă S&P. SUA au raportat în iulie o creștere de 21 de miliarde de dolari a încasărilor din taxele vamale provenită din tarifele impuse de Trump, însă deficitul bugetar a avansat totuși cu aproape 20% în aceeași lună, ajungând la 291 de miliarde de dolari.

De la revenirea la putere în ianuarie anul acesta, Trump a lansat un război comercial global cu majorări de tarife vamale care au vizat produse și individual fiecare țară. Președintele a stabilit un tarif de bază de 10% pentru toate importurile în Statele Unite, precum și taxe suplimentare pentru anumite produse sau țări.

S&P spune că perspectivele ratingului SUA rămân stabile. Agenția de rating se așteaptă ca Rezerva Federală, pe care Trump a criticat-o adesea pentru că nu a redus rapid ratele, „să navigheze prin provocările reducerii inflației interne și abordării vulnerabilităților piețelor financiare”.

S&P estimează că deficitul bugetar general al SUA va fi în medie 6,0% din PIB în perioada 2025-2028, în scădere de la 7,5% în 2024 și de la o medie de 9,8% din PIB în perioada 2020-2023.

Agenția Moody’s a retrogradat ratingul datoriei suverane a SUA în luna mai, invocând creșterea datoriei publice.

