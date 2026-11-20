Gazele din proiectul Neptun Deep al României vor stimula exporturile și ar putea reduce fluxurile de GNL către nord, estimează S&P, conform Reuters.

Producția de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră va consolida rolul României de exportator regional – inclusiv către Ucraina – începând cu anul 2027, și ar putea diminua necesitatea importurilor de GNL (gaz natural lichefiat) transportate spre nord prin Grecia, a transmis S&P Global Energy, citată de Reuters.

Neptun Deep, cu rezerve estimate la 100 de miliarde de metri cubi de gaze recuperabile, va dubla producția de gaze a României și se va număra printre cele mai importante zăcăminte energetice din Uniunea Europeană.

În timp ce Romgaz își va utiliza cota de gaze pentru a aproviziona centralele electrice interne pe bază de gaze și un producător de îngrășăminte (Azomureș), OMV Petrom deține, de asemenea, contracte pe termen lung pentru livrări către Germania și Republica Moldova, existând interes și din partea altor țări europene.

„O ofertă suplimentară din partea României ar putea reduce necesitatea transportului unor volume de GNL spre nord, prin Grecia și Coridorul Vertical, rute care implică costuri cumulate de transport ridicate”, a declarat S&P Global Energy pentru Reuters.

Coridorul Vertical de Gaze este un proiect european de infrastructură conceput pentru a transporta gaze naturale lichefiate – provenite din Statele Unite și alte surse non-rusești – dinspre Grecia, spre nord, către Europa Centrală și de Est, precum și către Ucraina.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a precizat că producția din proiectul Neptun Deep va susține o redresare a creșterii economice a României anul viitor și va contribui la reducerea deficitului comercial.

Neptun Deep, care concurează cu gazele rusești în regiune, este expus unor riscuri de securitate, pe măsură ce conflictul maritim dintre Rusia și Ucraina escaladează, devenind o provocare majoră pentru NATO în Marea Neagră. Războiul a lăsat statele membre NATO riverane, precum România și Bulgaria, într-o poziție vulnerabilă.

În luna august, armata română a intervenit de două ori pentru a distruge drone aeriene și navale în apropierea perimetrului Neptun Deep. „Vedem că Marea Neagră este supusă unui atac puternic. Mă refer la atacuri cu drone, la nave care au fost lovite, la marinari care și-au pierdut viața; vedem presiuni asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra proiectului Neptun Deep”, a declarat joi președintele României, Nicușor Dan.

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