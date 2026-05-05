Sorin Grindeanu: PSD vrea continuarea coaliției cu PNL – „E de datoria noastră să lăsăm deoparte orgoliile de partid”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că își dorește continuarea coaliției cu PNL și a făcut apel la depășirea tensiunilor politice, în contextul crizei guvernamentale generate de căderea cabinetului Bolojan.

„Îmi doresc să continuăm în această coaliție, să facem cu adevărat lucruri bune pentru români. De 10 luni nu se guvernează așa cum trebuie. E de datoria noastră să lăsăm deoparte orgoliile de partid și să găsim o soluție bună pentru România”, a spus Grindeanu la Antena 3.

El a afirmat că PSD consideră necesară o dezescaladare a situației politice, în pofida faptului că moțiunea de cenzură a fost depusă împreună cu AUR.

„E de datoria noastră să lăsăm deoparte orgoliile de partid”, a reiterat liderul social-democrat, adăugând că „am dezescaladat situația” și că este nevoie de soluții rapide pentru formarea unui nou guvern.

Grindeanu a mai spus că interpretează declarațiile președintelui ca un apel la soluționarea rapidă a crizei politice.

„Eu așa interpretez ce a spus președintele: îmi doresc să găsim rapid o soluție”, a afirmat acesta, referindu-se și la deprecierea leului în contextul instabilității politice.

Separat, după adoptarea moțiunii de cenzură în Parlament, liderul PSD a spus că ar fi „normal” ca premierul interimar Ilie Bolojan să demisioneze.

„Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze, în acest moment, din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că PSD este dispus să participe la negocieri pentru formarea unui nou guvern, dar nu va susține variante de guvernare minoritară.

„Eu nu vreau și n-o să ies din ceea ce v-am spus și până acum. Așa cum am făcut apel la ceilalți colegi din Parlament, de la alte partide politice, să încerce să se ocupe de partidele lor, nu o să auziți de la mine să dau lecții celor de la PNL sau sfaturi celor de la USR. E treaba domniilor lor să-și decidă viitorul politic. Eu pot să vorbesc doar în numele PSD-ului și spun următorul lucru, că PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții, că îmi doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise”, a mai precizat Grindeanu.

