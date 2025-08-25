Sorin Grindeanu, proaspăt revenit în ședințele de coaliție, vrea discuție pe situația din energie

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat luni că va cere ministrului Energiei, Bogdan Ivan, să caute soluții penalizatoare pentru companiile care întârzie emiterea facturilor pentru a prinde TVA-ul mărit. Grindeanu a mai spus că în opinia sa este o problemă ce ar trebui discutată în CSAT.

„Am discutat în PSD în şedinţa mai devreme despre ceea ce înseamnă energie. Mă aştept în această săptămână, dincolo de discuţiile pe care le-am avut şi le avem pe energie, să avem o discuţie în coaliţie pe acest domeniu”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Problema ridicată de șeful PSD a fost, însă, clarificată: furnizorii din energie au emis facturile în luna august pentru serviciile din luna iulie cu TVA-ul mărit, pentru așa spune legea: se adaugă TVA-ul valabil la data emiterii facturii. Iar facturile se emit pentru serviciile din luna precedentă.

Sorin Grindeanu a precizat că, după ce se depăşeşte discuţia din coaliţie, Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei, trebuie să iasă să explice măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese.

„De exemplu, mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut astăzi ministrului energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, pentru că nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri”, a spus Grindeanu după şedinţa PSD.

Întrebat dacă acest subiect poate fi de competenţa CSAT, Sorin Grindeanu a răspuns: „Eu cred că la un moment dat va trebui să existe o discuţie şi în CSAT”.

Cei mari distribuitori de energie, amendați de PSD

În perioada premergătoare liberalizării pieței de energie electrică, ANPC a efectuat controale privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic.

Au fost controlați 116 operatori economici(inclusiv 431 de contracteemise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei

10 avertismente

măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici.

Cele mai importante abateri de la legislația în domeniu întâlnite au fost:

lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor

lipsa prețului final cu toate taxele incluse, în contractele cu consumatorii

emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere

emiterea cu întârziere a facturilor pentru energia consumată din rețea și pentru cea produsă/injectată în rețea, în cazul contractelor cu prosumatorii

lipsa menționării în contracte a unor informații precum: perioada de facturare, opțiunile privind modul de transmitere al facturilor, durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire/încetarea prestării serviciilor și a derulării contractelor

existența unor clauze abuzive, în contracte, referitoare la obligația consumatorului de a nu permite accesul la contor a persoanelor neautorizate, în cazul în care dispozitivele erau amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, acesta fiind în imposibilitate de a o respecta

neafișarea pe site a tuturor informațiilor în baza cărora operatorul economic își desfășoară activitatea, inclusiv a informărilor cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor (SAL).

Conform News.ro, au fost sancţionate şase companii, printre care şi cei mai mari furnizori de energie pentru clienţii casnici: Hidroelectrica, PPC Energie şi Electrica Furnizare. Au mai fost găsite abateri la Digi România, Grenerg, Renovatio Trading.

Importul de energie aproape a egalat producția internă în primele șase luni ale anului. Consumul de energie electrică în economie a scăzut cu 0,9%

