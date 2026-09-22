Sorin Grindeanu: „N-aș exclude varianta PSD – AUR”. Președintele Dan: „Nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Sunt şi alte variante – tehnocrat, rotativă”

Întrebat ce variante ia în considerare pentru formarea unui guvern, dacă Siegfried Mureșan nu reușește să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestiturii, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la New York, că există și alte formule ce pot fi încercate în afara unui executiv PSD și AUR: un cabinet tehnocrat sau o rotativă mică.

Întrebat despre declaraţia lui Sorin Grindeanu că nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028, șeful statului a răsune: „Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu şi dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni. Şi nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”.

„Tehnocrat, rotative şi toate astea pe care le ştiţi”, a adăugat Nicușor Dan.

„Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele”, a mai spus președintele.

Sorin Grindeanu: „N-aș exclude varianta PSD – AUR”

„Eu n-aș exclude această variantă (guvern PSD-AUR, nred.). Sigur. (…) Dar, repet, deocamdată trebuie să declare să facă niște lucruri cei de la AUR. (…) Și să-și dorească să facă parte dintr-un guvern. Pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critice non-stop. Și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, ăsta-i planul politic”, a declarat Sorin Grindeanu, luni seara, la Antena 3.

Liderul PSD spune că a avut o discuție față în față cu George Simion, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, și acesta i-a fi spus că ținta sa sunt alegerile anticipate: „Mi-a spus foarte clar că el dorește alegeri anticipate, nimic altceva. Și că orice altceva este, să spunem, un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR, să știți că e corect să-și dorească alegeri anticipate. Pentru că vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Așa că eu nu pot să nu-l cred pe George Simion”.

Grindeanu amintește însă, așa cum a făcut și președintele, că PSD și AUR nu au împreună majoritate. „Matematica parlamentară arată următorul lucru, că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi”.

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