Sorin Grindeanu convoacă ședință a conducerii PSD – trebuie „evaluat impactul” pe care-l are asupra „funcționării coaliției” poziționarea USR împotriva funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu

Biroul Permanent al PSD a fost convocat în ședință de urgență, pentru luni, ca să discute situația creată în coaliție de partenerul USR, care s-a opus organizării funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu, a anunțat, pe Facebook, liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Reamintim că joi a fost anulată o ședință a coaliției de guvernare, întrucât PSD a anunțat că nu mai participă la aceste reuniuni de lucru, în care se stabilesc reformele stringente ce trebuie convenite pentru următoarele pachete de reechilibrare bugetară, până când cei de la USR „nu-și vor revizui atitudinea” pe acest subiect. Concret, nu se știe care sunt condițiile puse de PSD și ce ar trebui să facă USR, cu atât mai mult cu cât Ion Iliescu a fost deja înmormântat.

”Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul Coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai Coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului”, menționează Grindeanu.

Trebuie analizat impactul poziției USR asupra funcționării coaliției, spune Sorin Grindeanu

PSD, mai spune liderul interimar al formațiunii, consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de interpretările istorice, respectul faţă de instituţiile statului, faţă de normele constituţionale şi faţă de memoria istorică trebuie să prevaleze în viaţa politică, iar organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost şef de stat nu este o chestiune opţională, ci o responsabilitate instituţională.

”Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării Coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, în interesul cetăţenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credinţă şi dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcţii politice durabile”, conchide Grindeanu.

PSD a transmis că nu va mai participa la şedinţele coaliţiei de guvernare după ce preşedintele USR Dominic Fritz a anunţat că reprezentanţii formaţiunii nu vor participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, menţionând că USR a propus, în şedinţa de Guvern, să nu fie declarat doliu naţional, ”din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor”.

Reamintim că cei de la USR s-au opus organizării funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu, deși aceste ceremonii sunt prevăzute în lege în cazul foștilor șefi de stat:

”Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor, USR a propus în şedinţa de guvern să nu fie doliu naţional. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanţii USR nu vor participa la funeralii”, a afirmat, marţi seară, într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz.

Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

Petiția de la Timișoara și celebrul punct 8, care cerea lustrație

Dominic Fritz este primarul Timișoarei, care la 20 decembrie 1989 a devenit primul oraș liber al României, după patru zile de manifestații și represalii dure din partea regimului comunist.

Din cele 1.166 victime ale Revoluției Române, circa 300 au murit înainte de prăbușirea regimului comunist, adică de fuga lui Nicolae Ceaușescu, majoritaea la Timițoara. Alți 828, după instituirea Frontului Salvării Naționale. Pentru alte 66 de persoane nu se cunoaște data exactă a morții, iar alte mii de oameni au fost răniți.

La Timișoara a fost lansată și celebra Proclamație inițiată de George Șerban, membru al Societății Timișoara, și adoptată la 12 martie 1990.

Cea mai importantă revendicare din textul Proclamației a fost Punctul 8, care prevedea interzicerea fostei nomenclaturi comuniste și foștilor securiști de a ocupa funcții politice timp de trei mandate consecutive:

„(…) propunem ca legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice listă, al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de Securitate. Prezența lor în viața politică a țării este principala sursă a tensiunilor și suspiciunilor care frământă astăzi societatea românească (…) Cerem, de asemenea, ca în legea electorală să se treacă un paragraf special care să interzică foștilor activiști comuniști candidatura la funcția de președinte al țării. Președintele României trebuie să fie unul dintre simbolurile despărțirii noastre de comunism“.

Ion Iliescu, nomenclaturist important, se număra printre cei vizați.

