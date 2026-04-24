Sondaj tbi bank, despre schimbarea comportamentului financiar: Prioritizarea cheltuielilor esențiale devine normă

Românii își schimbă tot mai vizibil comportamentul financiar în prima jumătate a acestui an, adoptând o atitudine prudentă și orientată spre controlul strict al cheltuielilor, pe fondul incertitudinilor economice și al creșterii costului vieții, arată un sondaj realizat de tbi bank în luna aprilie, pe un eșantion de 1.006 angajați la nivel național.

Potrivit datelor, peste 77% dintre respondenți au decis să reducă drastic cheltuielile neesențiale, iar aproape 57% au amânat achiziții importante din cauza scumpirilor.

Per ansamblu, imaginea financiară este descrisă ca fiind fragilă: aproape 40% dintre respondenți spun că situația lor este stabilă, dar mai slabă decât anul trecut, aproape un sfert o consideră neschimbată, iar peste 13% afirmă că se confruntă cu o situație instabilă și mai dificilă decât anul trecut.

„Observăm o schimbare clară în comportamentul financiar al românilor. Oamenii devin tot mai prudenți și mai atenți la modul în care își gestionează bugetele, deciziile de consum sunt din ce în ce mai bine cântărite, iar prioritizarea cheltuielilor esențiale devine o normă”, a declarat Ionuț Sabadac.

Presiuni financiare în creștere

Sondajul arată că peste 63% dintre respondenți indică drept principală provocare creșterea costului vieții. Alte 46,6% menționează stagnarea sau instabilitatea veniturilor în paralel cu majorarea cheltuielilor, iar peste 42% spun că se confruntă cu cheltuieli neprevăzute cu impact semnificativ asupra bugetului personal.

În ceea ce privește acoperirea cheltuielilor lunare, aproape 48% dintre respondenți afirmă că veniturile le ajung doar la limită, în timp ce aproape 30% spun că reușesc să le acopere complet și să rămână cu bani.

La nivel de percepție, 41% declară că resimt incertitudini care le influențează planificarea financiară, iar peste 21% spun că îngrijorările financiare le afectează frecvent deciziile.

Reziliență financiară limitată

Aproape 29% dintre respondenți spun că ar putea face față pierderii principalei surse de venit pentru doar 1–3 luni, iar peste 23% estimează o perioadă de 3–6 luni. Aproape 50% afirmă că nu au utilizat instrumente de creditare în ultimele 12 luni, însă peste 26% au apelat la carduri de credit sau descoperit de cont pentru cheltuielile curente.

Pentru 2026, peste 42% dintre respondenți consideră că o creștere a veniturilor sau un job mai bine plătit ar îmbunătăți cel mai mult siguranța financiară. Aproape 29% indică nevoia unui fond de rezervă consistent și ușor de accesat, iar peste 21% consideră că investițiile anterioare generatoare de venituri ar contribui semnificativ.

Sondajul a fost realizat online în luna aprilie, pe un total de 1.146 de utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au un venit net de peste 4.000 de lei.

