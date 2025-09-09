Sondaj la Chișinău / Luptă strânsă între partidul Maiei Sandu și Blocul Patriotic al comunistului Igor Dodon. Alegerile parlamentare au loc pe 28 septembrie

Electoratul din Republica Moldova rămâne fragmentat și parțial indecis înaintea alegerilor parlamentare programate pe 28 septembrie, arată cel mai recent sondaj dat publicității luni, la Chișinău.

87,7% dintre respondenți au declarat că se vor prezenta la urne, însă doar 42,6% au menționat că știu cu cine vor vota, potrivit Barometrului electoral realizat, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025, de companie iData. Ceva mai puțin de jumătate (41,8%) sunt deciși să nu își schimbe opțiunea, dar 13% iau în calcul serios o eventuală schimbare.

Patru formațiuni politice ar urma să intre în Parlament. Blocul Patriotic al lui Igor Dodon ar obține 36% din voturile celor deciși și 42 de mandate, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu (34,7% – 40 de mandate) Partidul Nostru al lui Renato Usatîi (8,4% – 10 mandate) și Blocul „Alternativa” al primarului Chișinăului, Ion Ceban (7,9% – 9 mandate).

Distribuirea mandatelor este calculată fără voturile din diasporă și din stânga Nistrului.

În topul încrederii în politicieni se află președinta Maia Sandu (21,8%), urmată de Igor Dodon (13,9%) și Renato Usatîi (4,7%). Printre politicienii menționați se regăsesc și Irina Vlah (3,8%), Alexandr Stoianoglo (3,8%), Vladimir Voronin (3,1%) și Ion Ceban (3,1%).

Referitor la politica externă, 52,4% dintre intervievați susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 40,6% se opun. Totodată, 60,6% resping unirea Republicii Moldova cu România, iar doar 32,4% sunt favorabili.

În privința NATO, două treimi (67,3%) se declară împotrivă, iar doar 23,4% susțin aderarea. Apropierea de Uniunea Euroasiatică este respinsă de 49,3% dintre respondenți, 42,9% fiind favorabili. Când au fost rugați să indice cu cine ar trebui să fie cele mai apropiate relații, 56,8% au ales Uniunea Europeană și doar 13% Federația Rusă.

