marți

9 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Sondaj la Chișinău / Luptă strânsă între partidul Maiei Sandu și Blocul Patriotic al comunistului Igor Dodon. Alegerile parlamentare au loc pe 28 septembrie

De Iulian Soare

9 septembrie, 2025

Electoratul din Republica Moldova rămâne fragmentat și parțial indecis înaintea alegerilor parlamentare programate pe 28 septembrie, arată cel mai recent sondaj dat publicității luni, la Chișinău.

87,7% dintre respondenți au declarat că se vor prezenta la urne, însă doar 42,6% au menționat că știu cu cine vor vota, potrivit Barometrului electoral realizat, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025, de companie iData. Ceva mai puțin de jumătate (41,8%) sunt deciși să nu își schimbe opțiunea, dar 13% iau în calcul serios o eventuală schimbare.

Patru formațiuni politice ar urma să intre în Parlament. Blocul Patriotic al lui Igor Dodon ar obține 36% din voturile celor deciși și 42 de mandate, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu (34,7% – 40 de mandate) Partidul Nostru al lui Renato Usatîi (8,4% – 10 mandate) și Blocul „Alternativa” al primarului Chișinăului, Ion Ceban (7,9% – 9 mandate).


Distribuirea mandatelor este calculată fără voturile din diasporă și din stânga Nistrului.

În topul încrederii în politicieni se află președinta Maia Sandu (21,8%), urmată de Igor Dodon (13,9%) și Renato Usatîi (4,7%). Printre politicienii menționați se regăsesc și Irina Vlah (3,8%), Alexandr Stoianoglo (3,8%), Vladimir Voronin (3,1%) și Ion Ceban (3,1%).

Referitor la politica externă, 52,4% dintre intervievați susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 40,6% se opun. Totodată, 60,6% resping unirea Republicii Moldova cu România, iar doar 32,4% sunt favorabili.

În privința NATO, două treimi (67,3%) se declară împotrivă, iar doar 23,4% susțin aderarea. Apropierea de Uniunea Euroasiatică este respinsă de 49,3% dintre respondenți, 42,9% fiind favorabili. Când au fost rugați să indice cu cine ar trebui să fie cele mai apropiate relații, 56,8% au ales Uniunea Europeană și doar 13% Federația Rusă.

(Citește și R. Moldova – începe oficial campania unor alegeri cruciale: Partide, combinații, poziționări, sondaje)

***


