Aproximativ 51.7% dintre respondenții unui sondaj INSCOP consideră acceptabilă limitarea unor drepturi și libertăți individuale, în fața creșterii unor riscuri ce țin de securitatea și ordine publică. Ponderea este mai ridicată în cazul alegătorilor USR și AUR.

”Rezultatul sugerează că, în fața riscurilor, o parte importantă a populației este dispusă să accepte limitări ale libertății în schimbul ordinii și al securității. Atenție, vorbim despre limitări, nu despre anularea drepturilor și libertăților. Societatea este aproape împărțită în două, ceea ce arată că echilibrul dintre libertate și siguranță reprezintă o tensiune importantă în sistemul de valori al românilor. Pe de altă parte, diferențele dintre generații evidențiază două moduri distincte de raportare la societate: tinerii acordă mai multă importanță libertății individuale, în timp ce persoanele mai în vârstă prioritizează securitatea și ordinea. Preferința pentru libertate sau securitate nu urmează strict delimitările politice, fiind prezentă în proporții importante în toate electoratele. Această distribuție arată că raportarea la drepturi și siguranță reflectă diferențe de valori care depășesc apartenența politică și pot influența atitudinile față de autoritatea statului”, explică Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Libertate sau securitate – opțiunile românilor

42.3% dintre cei intervievați consideră că, pentru societatea românească, este mai importantă protejarea libertăților și drepturilor individuale, chiar dacă unele riscuri de securitate cresc. La polul opus 51.7% prioritizează asigurarea securității și ordinii publice, chiar dacă unele drepturi și libertăți individuale sunt restrânse. Ponderea non-răspunsurilor este de 6%.

Sunt de părere că protejarea libertăților și drepturilor individuale, chiar dacă unele riscuri de securitate cresc, este cea mai importantă prioritate pentru societatea românească într-un procent semnificativ mai ridicat decât restul eșantionului: votanții USR și AUR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, utilizatorii Instagram, angajații din sectorul privat.

Votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii din urbanul mare consideră într-o proporție mult mai mare decât media că asigurarea securității și ordinii publice, chiar dacă unele drepturi și libertăți individuale sunt restrânse este cea mai importantă prioritate pentru societatea românească.

Metodologia:

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

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