Îmbunătățire ușoară a anticipațiilor analiștilor CFA România: Economia s-a stabilizat după un T1 dificil

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a rămas relativ constant în luna aprilie, cu o creștere marginală, de 0,1 puncte, față de luna precedentă, la valoarea de 38,1 puncte.

Evoluția s-a datorat reducerii componentei indicatorului ce ține de condițiile curente, în vreme ce indicatorul anticipațiilor a crescut ușor. Astfel, indicatorul condițiilor curente s-a redus ușor, cu 0,7 puncte, la 32,7 puncte, iar cel al anticipațiilor a crescut cu 0,2 puncte, la 40,9 puncte, rezultând o creștere de 0,1 puncte a indicatorului compozit (compus) de încredere în economie.

Adrian Codirlașu, președintele CFA România: Riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial – rata inflației va scădea spre 7%, peste ținta BNR

Analiștii CFA anticipează un deficit bugetar de 6,4% din PIB în acest an, cu 0,2 pp mai mic față de sondajul din luna martie, în timp ce creșterea economică (PIB) este așteptată să fie de 0,4%, mult redusă față de anticipațiile anterioare.

“Pe fondul aversiunii la risc, cauzată atât de factori externi, cât și interni, leul s-a depreciat, depășind media anticipațiilor atât pentru orizontul de 6 luni, cât și pentru cel de 12 luni. De asemenea, anticipațiile privind creșterea economică pentru anul curent au înregistrat scăderi consistente, iar riscul de recesiune în anul 2026 a crescut substanțial”, comentează datele Adrian Codîrlașu, președintele Asociației CFA România.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (mai 2027) s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 7,41%, iar 46% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia, în timp ce 31% anticipează majorarea ei.

Țițeiul Brent, așteptat să rămână în preajma nivelului de 90-100 $/baril în contextul războiului din Iran

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă în sondaj și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, analiștii CFA România anticipează un preț (media anticipațiilor) de 93 USD/baril, valoare cu 10 USD mai redusă decât cea înregistrată în exercițiul anterior.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 64% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea, 72% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 28% că sunt corect evaluate.

