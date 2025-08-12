Un sondaj efectuat cu doar o săptămână înainte de întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska axată pe găsirea unei soluții pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina arată că o mare parte din populație dorește oprirea ostilităților cât mai repede posibil.

Sondajul publicat de Gallup joia trecută demonstrează o schimbare dramatică a opiniei publice ucrainene, 69% din populație susținând acum o soluție negociată pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil.

Conflictul militar răvășește Ucraina de peste 540 de zile și a costat viața a cel puțin zeci de mii dacă nu sute de mii de oameni. Mulți ucraineni au fugit în străinătate și poate chiar mai mulți au fost strămutați pe plan intern, într-o țară devastată de război.

Noul sondaj Gallup a constatat că doar 24% dintre ucraineni susțin continuarea luptei până la obținerea unei victorii militare, ceea ce reprezintă o inversare drastică a opiniilor exprimate la începutul războiului, în urmă cu mai bine de trei ani.

Un sondaj similar Gallup în cadrul populației ucrainene a avut loc cu puțin timp după începutul războiului, în 2022. În acel moment, Gallup a constatat că 72% dintre ucraineni doreau să continue războiul pânla înfrțngerea Ruisiei, în timp ce doar 22% susțineau discuțiile de pace.

Strategia Rusiei care a folosit constant un număr mult mai mare de militari, a lansat atacuri de artilerie și rachete asupra infrastructurii ucrainene a reușit să macine încrederea în victorie a populației.

În același timp, perspectiva ucrainenilor asupra Washingtonului a devenit mai negativă:

În urma analizei rezultatului sondajului, Gallup concluzionează: „Sprijinul pentru efortul de război a scăzut constant în toate segmentele populației ucrainene, indiferent de regiune sau grup demografic.”

De asemenea, „această schimbare vine pe măsură ce eforturile diplomatice câștigă tern. Președintele ucrainean Volodomir Zelenski și-a arătat recent disponibilitatea de purta negocieri directe cu președintele rus Vladimir Putin”. Cu toate aceste, realitatea este că partea rusă nu a renunțat deocamdată la condițiile „maximaliste” de a ajunge la un armistițiu.

