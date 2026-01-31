Sondaj danez: Doar 5% dintre locuitorii Groenlandei doresc apropierea de SUA

Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei și publicat de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceștia ar dori ca insula arctică să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA.

„Numai 5% dintre groenlandezi ar alege o cooperare mai strânsă cu SUA dacă ar trebui să aleagă între UE și SUA”, scrie agenția daneză Ritzau, într-un comentariu asupra acestui sondaj, preluat de Agerpres.

Conform datelor sondajului, efectuat între 22 și 29 ianuarie pe un eșantion reprezentativ de 610 persoane din populația totală de aproximativ 56.000 de locuitori a insulei arctice, 65% dintre cei chestionați au răspuns că ar prefera „consolidarea cooperării cu UE”, în timp ce 29% nu au exprimat nicio opinie când au fost întrebați despre opțiunea lor dacă ar trebui să aleagă între SUA și UE.

Perioada efectuării sondajului coincide cu cele mai serioase tensiuni transatlantice cunoscute în perioada recentă, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că nu exclude folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei arctice, dacă Danemarca nu dorește să o vândă de bunăvoie.

El a invocat rațiuni de securitate națională legate de presupuse amenințări din partea Rusiei și Chinei în motivația exprimată pentru anexarea acestui teritoriu important din punct de vedere strategic și de asemenea bogat în resurse minerale, inclusiv pământuri rare.

În cele din urmă, la forumul economic de la Davos, Trump a ajuns la un acord preliminar cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru consolidarea securității în zona Groenlandei, astfel că și-a retras amenințarea privind folosirea forței, după anunțarea cadrului acordului despre care el și Danemarca au versiuni diferite și ale cărui detalii sunt în curs de negociere.

