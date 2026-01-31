cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

31 ianuarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Sondaj danez: Doar 5% dintre locuitorii Groenlandei doresc apropierea de SUA

Rss
De Iulian Soare

31 ianuarie, 2026

Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei și publicat de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceștia ar dori ca insula arctică să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA.

„Numai 5% dintre groenlandezi ar alege o cooperare mai strânsă cu SUA dacă ar trebui să aleagă între UE și SUA”, scrie agenția daneză Ritzau, într-un comentariu asupra acestui sondaj, preluat de Agerpres.

Conform datelor sondajului, efectuat între 22 și 29 ianuarie pe un eșantion reprezentativ de 610 persoane din populația totală de aproximativ 56.000 de locuitori a insulei arctice, 65% dintre cei chestionați au răspuns că ar prefera „consolidarea cooperării cu UE”, în timp ce 29% nu au exprimat nicio opinie când au fost întrebați despre opțiunea lor dacă ar trebui să aleagă între SUA și UE.


Perioada efectuării sondajului coincide cu cele mai serioase tensiuni transatlantice cunoscute în perioada recentă, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că nu exclude folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei arctice, dacă Danemarca nu dorește să o vândă de bunăvoie.

El a invocat rațiuni de securitate națională legate de presupuse amenințări din partea Rusiei și Chinei în motivația exprimată pentru anexarea acestui teritoriu important din punct de vedere strategic și de asemenea bogat în resurse minerale, inclusiv pământuri rare.

În cele din urmă, la forumul economic de la Davos, Trump a ajuns la un acord preliminar cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru consolidarea securității în zona Groenlandei, astfel că și-a retras amenințarea privind folosirea forței, după anunțarea cadrului acordului despre care el și Danemarca au versiuni diferite și ale cărui detalii sunt în curs de negociere.

(Citește și: Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze militare și un scut antirachetă de tip Golden Dome)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți