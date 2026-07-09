Sondaj BNR: Companiile românești intră în defensivă – costurile cresc, investițiile rămân prudente

Companiile românești devin tot mai pesimiste în privința economiei și își reduc apetitul pentru investiții, preferând să își finanțeze activitatea din resurse proprii într-un context marcat de costuri ridicate, incertitudine fiscală și încetinirea cererii, potrivit celui mai recent „Sondaj privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România”, realizat de Banca Națională a României (BNR).

Datele relevă că 80,1% dintre companii apreciază că situația economică la nivel național s-a înrăutățit în ultimele șase luni, față de 66% înregistrat în ediția din septembrie 2025. În același timp, 70,4% dintre firme afirmă că și situația economică a sectorului în care activează s-a deteriorat, comparativ cu 56,8% în sondajul anterior, iar 55,1% spun că propria situație economică și financiară este mai slabă decât în urmă cu șase luni, față de 44,7% în toamna anului trecut.

Deteriorarea percepției este generalizată și afectează atât IMM-urile, cât și companiile mari, deși intensitatea diferă. În cazul IMM-urilor, 55,2% raportează o înrăutățire a propriei situații economice și financiare, în timp ce în rândul corporațiilor procentul este de 28,6%. Totodată, 75,2% dintre companiile mari consideră că economia națională s-a deteriorat, semn că pesimismul este prezent inclusiv în rândul firmelor cu resurse financiare mai consistente.

Costurile de producție și cele cu forța de muncă rămân principala provocare/ Presiunile inflaționiste nu s-au epuizat

„Costurile (de producție, cu forța de muncă) continuă să se plaseze pe primul loc în topul celor mai presante probleme ale firmelor autohtone”, arată BNR.

Aproximativ 50,1% dintre companii indică această categorie drept cea mai importantă dificultate, în creștere față de 48% în septembrie 2025. Situația este și mai pronunțată în industrie, unde aproape două treimi dintre firme (61,9%) consideră că majorarea costurilor reprezintă principala constrângere pentru activitate.

BNR explică această evoluție prin efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice și asupra costurilor de transport, care continuă să se transmită în economie. În plus, 68,5% dintre firme spun că au înregistrat creșteri ale costurilor cu materiile prime, energia și alte cheltuieli operaționale, în timp ce 47,8% raportează majorarea costurilor salariale. În industrie, aceste procente urcă la 79,3%, respectiv 53,2%.

În plus, sondajul sugerează că presiunile inflaționiste generate de costuri nu s-au epuizat și vor continua să influențeze evoluția prețurilor în economie. Astfel, aproape șase din zece companii (59,4%) estimează că vor majora prețurile propriilor produse și servicii în perioada următoare. Mai mult, 76% dintre firme anticipează noi scumpiri ale materiilor prime, iar în industrie procentul ajunge la 83,3%.

Preocupările fiscale revin în atenția antreprenorilor

O schimbare importantă față de edițiile precedente este ascensiunea problemelor fiscale în topul preocupărilor mediului de afaceri. Dacă în septembrie 2025 acestea ocupau poziția a patra, în prezent au devenit a doua cea mai importantă problemă, fiind indicate de 40,2% dintre companii, față de 33,5% anterior.

Potrivit sondajului, cele mai frecvente nemulțumiri vizează nivelul ridicat al fiscalității, menționat de 67,2% dintre respondenții care au identificat această problemă, precum și numărul mare de taxe, impozite și accize, invocat de 62,4% dintre firme. Corporațiile pun accent mai ales pe impredictibilitatea mediului fiscal și legislativ, aspect semnalat de 68,1% dintre acestea, comparativ cu 59,5% dintre IMM-uri.

Lipsa cererii rămâne a treia cea mai importantă problemă pentru mediul de afaceri. Aproape 38% dintre firme (37,9%) afirmă că diminuarea cererii afectează activitatea, comparativ cu 35,1% în urmă cu șase luni. Comerțul este sectorul cel mai afectat, 43% dintre firme reclamând reducerea cererii, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al incertitudinii economice.

Concurența completează lista principalelor provocări, fiind indicată de 34,7% dintre respondenți, iar lipsa forței de muncă bine pregătite este considerată o problemă majoră de 32,8% dintre companii. În cazul corporațiilor, ponderea ajunge la 40%, iar în rândul exportatorilor și importatorilor depășește 44%.

Peste 40% dintre companii invocă scăderi ale cifrei de afaceri și profitului

În ceea ce privește rezultatele economice ale firmelor, tabloul este unul mixt, dar predominant negativ. Peste patru din zece companii (43,2%) spun că cifra de afaceri a scăzut în ultimele șase luni, în timp ce doar 22,7% raportează creșteri. Aproape jumătate dintre firme (48,6%) afirmă că profitul net s-a diminuat, iar 68,5% indică majorarea costurilor cu materiile prime și energia. Totuși, numărul angajaților s-a menținut relativ stabil pentru 58,7% dintre respondenți.

În pofida deteriorării contextului economic, accesul la finanțare continuă să fie una dintre problemele cel mai puțin invocate de companii. Doar 12,6% dintre firme îl consideră o dificultate majoră, deși procentul urcă la 19,1% în industrie.

Sondajul BNR evidențiază că modelul de finanțare al companiilor românești rămâne dominat de resursele proprii. Astfel, 81,6% dintre firme utilizează fonduri interne provenite din profit reinvestit, lichidități disponibile sau vânzarea de active, procent în creștere cu trei puncte procentuale față de martie 2025.

Datele arată că doar 7,8% dintre companii au utilizat credite bancare în ultimele 12 luni, iar 8,8% au apelat la descoperit de cont sau linii de credit. Creditele acordate de acționari sau firme afiliate sunt utilizate de 19,2% dintre respondenți, iar creditul comercial de 16,2%. Instrumente precum fondurile europene, factoringul sau finanțarea prin piața de capital rămân marginale, fiind utilizate de doar 1,2%, 0,7%, respectiv 0,3% dintre firme. Aceste date confirmă că economia românească se bazează în continuare într-o măsură covârșitoare pe autofinanțare și mult mai puțin pe surse externe de capital.

66,4% dintre companii nu au apelat deloc la surse externe de finanțare în ultimul an/ Sub 10% din finanțările externe au mers către investiții

Raportul evidențiază și faptul că 66,4% dintre companii nu au apelat deloc la surse externe de finanțare în ultimele 12 luni. Dintre firmele care au atras resurse financiare, 22% au utilizat banii pentru capital de lucru și plata furnizorilor, iar doar 9,2% pentru investiții în clădiri, terenuri, fabrici sau echipamente.

Proiectele de inovare, dezvoltarea de produse noi și pregătirea angajaților au rămas la niveluri foarte reduse, fiind menționate de numai 2–4% dintre respondenți. Acest comportament indică o orientare preponderent defensivă a mediului de afaceri, preocupat în primul rând de menținerea activității curente și mai puțin de investiții strategice.

Un alt semnal de vulnerabilitate îl reprezintă disciplina la plată. România continuă să se situeze printre statele europene cu cele mai ridicate întârzieri la plată de peste 90 de zile. Deși 40% dintre companii spun că nu au întâmpinat întârzieri la încasări, pentru 21,6% acestea au afectat plata furnizorilor, pentru 10,5% au perturbat producția sau operațiunile, iar aproximativ 7% au fost nevoite să întârzie rambursarea împrumuturilor sau să contracteze finanțări suplimentare.

În privința relației cu băncile, sondajul arată că 77,8% dintre firme nu au solicitat credite în ultimul an. Dintre cele care au aplicat, 16,2% au primit integral suma solicitată și au contractat împrumutul, iar doar 2,6% au avut cererile respinse. Printre principalele motive invocate pentru refuzul sau aprobarea parțială a finanțării se numără performanța financiară necorespunzătoare, costurile ridicate ale creditului, lipsa garanțiilor și birocrația.

Aproape jumătate dintre corporații au raportat incidente de securitate cibernetică în ultimul an

Sondajul include, în premieră, o analiză privind securitatea cibernetică. Rezultatele indică un nivel redus de maturitate digitală în rândul companiilor.

Aproximativ 34% dintre firme declară că nu au un cadru formal de securitate cibernetică, iar alte 13% spun că abordează acest domeniu într-o manieră limitată. Numai 12% afirmă că dispun de politici clare, teste regulate și planuri bine definite de răspuns la incidente.

Totodată, 85% dintre firme spun că nu s-au confruntat cu incidente cibernetice în ultimele 12 luni, însă aproape jumătate dintre corporații au raportat astfel de evenimente.

Atacurile de tip phishing, vishing și smishing reprezintă cea mai frecventă categorie de amenințări, iar 93,5% dintre companii nu utilizează instrumente bazate pe inteligență artificială pentru consolidarea securității informatice.

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