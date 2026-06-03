Sondaj AmCham: Companiile au intrat în regim de „wait-and-see” din cauza instabilității politice – investițiile străine directe au scăzut cu 30% în T1.

Mediul privat de afaceri din România a intrat într-un mod de așteptare și de prudență calculată, perioadă în care investițiile scad, intențiile de extindere se disipează, cu toate că majoritatea companiilor își propun să își mențină afacerile, potrivit celui mai recent sondaj anual AmCham (camera de comerț americană în România) privind climatul investițional și de afaceri din țara noastră, prezentat miercuri.

Conform sondajului, încrederea mediului privat în România se menține pentru al doilea an consecutiv la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, doar 21% dintre companii considerând climatul investițional ca fiind bun sau foarte bun, față de 46% în 2024. Asta în contextul în care evaluarea condițiilor de investiții în România e tot mai scăzută.

În același timp, angajamentul investițional s-a erodat, în vreme ce instabilitatea politică a devenit principalul factor de risc în pentru economia României, în percepția firmelor de pe piața locală care au fost consultate. Sondajul a fost realizat în perioada aprilie-mai 2026, pe un eșantion de 159 de companii, din care 40% au fost companii românești, 36% companii de origine americană și 21% din companii cu origini în lumea europeană, în timp ce 48% sunt contribuabili mari, 43% contribuabili mijlocii și 9% contribuabili mici.

Vlad Boeriu, președinte AmCham România: ”Companiile nu renunță la planurile de dezvoltare, însă aleg ca aceste decizii majore de investiții să fie amânate până când va exista mai multă predictibilitate”

Vlad Boeriu, președintele AmCham România și Tax-and-Legal Partner in Charge la Deloitte România & Moldova, a afirmat că este vizibil tot mai clar un comportament de tip ”wait-and-see” din partea companiilor, care amână investițiile semnificative.

”Dacă ne uităm la cifre, aș zice că companiile au rămas reziliente, au continuat să crească, însă apetitul pentru investiții a fost afectat de multiplele incertitudini politice și macroeconomice din anul 2025, iar așteptările pentru 2026 sunt considerate mai conservatoare. Și vedem că așteptările, versus anul trecut, în ceea ce privește investițiile, doar 33% dintre respondenți se așteaptă la creșterea acestora și din nou investițiile rămân principalul semnal care ne atrage atenția. De ce se întâmplă asta? Rezultatele arată nivelul ridicat de incertitudine din economie, îngrijorările legate de dezechilibrele macroeconomice, absența reformelor necesare pentru consolidarea competitivității României. Vedem tot mai clar un comportament de tip wait-and-see, acesta pare că se conturează pe mai mulți ani – companiile nu renunță la planurile de dezvoltare, însă aleg ca aceste decizii majore de investiții să fie amânate până când va exista mai multă predictibilitate”, a afirmat Vlad Boeriu în cadrul unei conferințe de presă.

Conform sondajului, 4 din 10 respondenți nu au deloc planuri de investiții pentru următoarele 12 luni, în timp ce în segmentul respondenților cu proiecte de investiții mari și foarte mari, doar 1 din 10 respondenți spune că are în plan investiții.

Ionuț Sas: În fiecare trimestru există o nouă criză politică

Ionuț Sas, membru al consiliului director al AmCham și Senior Vice-president Finance la UiPath, a punctat că impredictibilitatea politicilor guvernamentale este în top din cauza instabilității politice, resimțite tot mai tare de mediul economic privat.

”Ceea ce e nou în acesta este faptul că impredictibilitatea politicilor este la un nivel de top, lucru care este accentuat de instabilitatea politică pe care am simțit-o din 2024 până în prezent. În fiecare trimestru există o nouă criză politică, indiferent care este natura ei. Și la asta se adaugă instabilitatea macroeconomică pe care am avut-o perioadă și în continuare mediul privat are o temere destul de ridicată cu privire la sustenabilitatea pe termen mediu și lung a finanțelor publice din România”, a spus Sas.

De notat că sondajele din ultimii doi ani ale AmCham arată inclusiv o deteriorare a perspectivelor companiilor asupra evoluției economiei, pe măsură ce o îndelungată criză politică și electorală s-a declanșat în decembrie 2024 odată cu turul întâi al alegerilor prezidențiale și ulterior anularea scrutinului. Conform celui mai recent sondaj AmCham, doar 21% din companiile chestionate au o perspectivă de creștere pentru economie, față de 52% în 2024, în timp ce marea majoritate (57%) se așteaptă la o stagnare.

Împotmolirea reformelor se vede în percepția mediului de afaceri

Potrivit lui Vlad Boeriu, împotmolirea reformelor se vede în percepția tot mai negativă a companiilor, după ce corecția bugetară s-a făcut în 2025 prin taxe și inflație și aproape deloc prin reducerea aparatului bugetar.

”Anul trecut, pe vremea aceasta, ne confruntam cu o situație delicată din punctul de vedere al deficitului, al ratingului de țară, era pus sub lumina reflectoarelor, dacă vreți. Și atunci au avut loc niște modificări pentru rectificarea deficitelor care ar fi trebuit să se îndrepte pe două direcții majore: una a fost cea de creștere a poverii asupra mediului de afaceri și a doua a fost reorganizarea aparatului de stat în ceea ce privește cheltuielile. Și mediul de afaceri, la momentul respectiv, a privit cu deschidere și încredere lucrul ăsta și firește că nu i-au convenit majorările de taxe, dar a acceptat această situație având în vedere posibile consecințe negative și luând în considerare că, da, clar, și cheltuielile bugetului de stat trebuie să fie redefinite și să intre într-o normalitate. Din păcate, acum la un an după, pare că partea de creșteri de taxe s-a întâmplat, și apoi ne-am împotmolit la partea de reducere a cheltuielilor și de reorganizare a statului. Și asta cred că se vede în percepție și în barometru, dacă ne uităm la întrebarea cu perspectivele”, a afirmat președintele AmCham.

”Predictibilitatea și stabilitatea guvernamentală, a mediului legislativ, lipsa predictibilității și stabilității, afectează pe toată lumea. Și pe investitorii străini și pe investitorii români. Investitorii români, mai ales companiile mici, nici n-au unde să se ducă. O multinațională poate să decidă dacă mai angajează în România, mai investește în România, sau se duce în Ungaria sau în Franța și așa mai departe. Un IMM desigur are de ales între a face afaceri sau nu. Au mai puține opțiuni”, a mai afirmat și Alex Milcev, membru al consiliului director al AmCham și Partener, Tax & Law Leader, EY Romania & Moldova.

La rândul său, Nicoleta Forfotă, vice-președinte AmCham România și Corporate Bank Head la Citibank, a afirmat că miza este aceea de a atrage mai mult capital în România.

”Miza este aceea de a atrage mai mult capital în România. Trendurile pe care noi le-am prezentat arată că acest lucru, în momentul de față, nu se întâmplă și avem concurență învăță serioasă la nivelul regiunii, regiunea noastră fiind o regiune foarte efervescentă și cu multe oportunități pentru investitori. Deci trebuie să devenim din ce în ce mai agili și să venim cu o propunere din ce în ce mai coerentă, pentru a atrage acest capital investițional, pe baza unor premise economice corecte, stabile și predictibile, în România”, a punctat Nicoleta Forfotă.

Conform oficialilor AmCham, construcția unui model sustenabil de creștere economică, fundamentat pe investiții și valoare adăugată, necesită accelerarea reformelor și a investițiilor asumate, corectarea dezechilibrelor macroeconomice și consolidarea competitivității economiei.

”Finalizarea procesului de aderare la OCDE și avansarea către integrarea deplină în Uniunea Economică și Monetară, inclusiv prin adoptarea monedei euro, ar putea reprezenta repere importante pentru consolidarea acestui nou model de dezvoltare”, potrivit oficialilor AmCham România.

Prioritățile de politici publice în percepția mediului privat: digitalizarea serviciilor publice și investițiile în infrastructură

În ceea ce privește prioritățile de politici publice din perspectiva mediului privat, cele mai importante rămân digitalizarea serviciilor publice și investițiile în infrastructură.

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