Sondaj: 1 din 2 europeni crede că există un risc ridicat de război cu Rusia și că Donald Trump este „un dușman” al UE – cu diferențe foarte mari între state

Mai mult de jumătate din europeni (51%) consideră că riscul unui război cu Rusia, declanșat de Moscova, este ridicat sau foarte ridicat, iar peste două treimi (69%) cred că ţara lor nu ar fi pregătită să se apere în faţa acestei agresiuni, conform unui sondaj realizat în nouă state membre.

De asemenea, aproximativ 48% din respondenți sunt convinși că președintele american, Donald Trump, este dușmanul UE, însă procentele celor care au o astfel de opinie variază puternic, de la 62% în Belgia, la 19% în Polonia.

Majoritatea europenilor consideră imigraţia ca fiind o „ameninţare la adresa coeziunii ţării”, un sentiment mai puternic în nordul şi estul continentului decât în sud.

Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, constată acest studiu realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane.

Sondajul a fost publicat joi de revista franceză Le Grand Continent și a fost realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane, relatează The Guardian.

Cele nouă ţări sunt Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos, cu eşantioane de peste 1.000 de persoane în fiecare dintre ele.

Întrebarea pusă la sfârşitul lunii noiembrie de Cluster 17 pentru revista Le Grand Continent a fost: „În opinia dumneavoastră, Rusia ar putea intra în război cu ţara dumneavoastră în următorii ani?”

Percepţia riscului unui conflict deschis cu Rusia variază:

În Polonia , care se învecinează cu Rusia şi cu aliatul său Belarus, 77% dintre respondenţi consideră acest risc ca fiind ridicat sau foarte ridicat.

În Franţa , procentul este de 54%.

Germania – 51%.

Italia – 65% din respondenţii italieni consideră că riscul este scăzut sau inexistent.

Încredere scăzută în capacitatea statelor europene de a face față unei agresiuni a Rusiei

Respondenţii se îndoiesc de capacităţile militare ale propriului lor ţări în faţa Moscovei. Peste două treimi (69%) dintre ei consideră că ţara lor nu ar fi „deloc” sau „mai degrabă nu” capabilă să se apere în faţa unei agresiuni ruseşti.

În Franţa, singura ţară din listă care deţine arme nucleare, respondenţii sunt cel mai puţin pesimişti, 44% dintre ei considerând că ţara lor este „absolut” sau „mai degrabă” capabilă să se apere.

La celălalt capăt al spectrului se află belgienii, italienii şi portughezii, care consideră în mare majoritate că ţara lor este incapabilă să se apere (87%, 85% şi, respectiv, 85%).

De asemenea, 55% dintre persoanele chestionate consideră că Europa ar trebui să adopte o poziţie echilibrată între cei doi mari rivali geopolitici mondiali, Statele Unite şi China.

Nu se întrevede un risc de război cu China

Rezultatele acestui studiu mai arată că o largă majoritate (81%) nu crede sau crede foarte puţin într-un război cu China în următorii ani.

„Rusia reprezintă, aşadar, de departe, ameninţarea de război statal cea mai structurantă în opinia europeană”, analizează Le Grand Continent, o publicaţie geopolitică afiliată Şcolii Normale Superioare din Franţa.

„Dacă Rusia reprezintă ameninţarea statală majoră, terorismul este ameninţarea imediată în opinia europenilor. La nivelul celor nouă ţări incluse în sondaj, 63% dintre respondenţi consideră că riscul unui război deschis cu organizaţiile teroriste este „ridicat” (sau foarte ridicat, n.r.), potrivit Le Grand Continent.

Una din două persoane îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei” – percepția cu devieri mari de la medie, pe extreme: 62% în Belgia și 19% în Polonia

Sondajul arată că, în medie, 48% din cetățenii celor nouă țări îl consideră pe Donald Trump un dușman declarat al UE, procentul variind de la 62% în Belgia și 57% în Franța, la 37% în Croația și 19% în Polonia.

„Pe întreg continentul, trumpismul este considerat în mod clar o forță ostilă”, a explicat Jean-Yves Dormagen, profesor de științe politice și fondator al agenției de sondaje Cluster17, adăugând că această percepție se consolidează, mai puține persoane decât în decembrie 2024 descriindu-l pe Trump ca „nici prieten, nici dușman” și mai multe persoane considerându-l în mod clar ostil.

Cu toate acestea, europenii continuă să considere relația cu SUA ca fiind importantă din punct de vedere strategic: la întrebarea privind poziția pe care ar trebui să o adopte UE față de guvernul SUA, cea mai populară opțiune (48 %) a fost compromisul.

