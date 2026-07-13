Șomajul în Franța va atinge cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani înainte de alegerile prezidențiale din 2027

Se preconizează că Franța va înregistra cea mai ridicată rată a șomajului de după 2019, conform unui sondaj realizat de Bloomberg Economics.

Analiștii anticipează că șomajul va atinge cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani la finalul lui 2026, subliniind îngrijorările cu privire la fragilitatea celei de-a doua economii din zona euro.

Rata actuală a șomajului din Franța a ajuns deja la 8,1% în primul trimestru din 2026, depășind previziunile anterioare și adăugând 68.000 de persoane la numărul șomerilor. Această recesiune economică reprezintă o provocare pentru eforturile președintelui Emmanuel Macron de a reduce șomajul cronic, care are potențialul de influența peisajul politic înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

Prognoza creșterii șomajului are implicații pentru piața alegerilor prezidențiale franceze care urmează anul viitor. În special, Marine Le Pen, lidera Adunării Naționale, ar putea vedea un impact asupra șanselor sale electorale. Pariurile actuale din piață sugerează că șansele ei de a câștiga alegerile din 2027 au crescut masiv, ultimele cote indicând o probabilitate de 28,3% pentru victoria sa, față de 8% în urmă cu doar o săptămână.

Greutățile economice cu care se confruntă Franța pot contribui la schimbarea sentimentelor alegătorilor și ar putea fi avantajoase pentru candidații opoziției, precum Le Pen.

Cei care pariază pe Le Pen interpretează datele macroeconomice ca fiind în favoarea candidaților de dreapta. Această schimbare de percepție reflectă preocupările mai largi cu privire la stabilitatea economică din Franța, care ar putea influența comportamentul alegătorilor pe măsură ce se apropie alegerile din 2027.

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