Șomajul este perioadă asimilată la pensie? Ghid cu exemple

În acest ghid vom explica în ce măsură șomajul este perioadă asimilată la pensie și cât de mult contează această perioadă în calculul final al pensiei.

Ce sunt perioadele asimilate la pensie

În primul rând, trebuie menționat că șomajul nu este inclus de lege în lista perioadelor asimilate la pensie, însă legislația prevede totuși că perioada de șomaj cu indemnizație se ia în calcul la pensie.

Conform Legii pensiilor din 2023, perioadele asimilate sunt perioadele pentru care nu s-au datorat sau nu s-au plătit contribuții de asigurări sociale, dar care sunt considerate echivalente stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, și care se valorifică la pensie dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

Cu alte cuvinte, în perioadele asimilate o persoană nu a contribuit la pensie (nu a plătit CAS), însă statul le consideră echivalente perioadelor în care s-a plătit CAS și îi acordă persoanei un anumit punctaj ce se ia în calcul la stabilirea pensiei.

Care sunt perioadele asimilate la pensie

Înainte de a detalia dacă șomajul este perioadă asimilată la pensie vom menționa că perioadele asimilate enumerate în legea pensiilor sunt doar perioadele în care asiguratul:

a) a urmat cursurile de zi sau cu frecvență ale învățământului universitar, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor;

b) a făcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

c) a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

d) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Șomajul este perioadă asimilată la pensie? Ce spune Legea pensiilor

Deși șomajul nu este enumerat de lege printre perioadele asimilate la pensie, Articolul 6 din Legea pensiilor din 2023 menționează că șomerii (adică persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj) sunt asigurați obligaoriu în sistemul public de pensii.

Articolul 87 din lege stabilește și cum anume se calculează punctele de care va beneficia șomerul în momentul pensionării. Este important de menționat că punctele se acordă doar pentru perioada în care șomerul a primit indemnizație de șomaj.

În prezent, indemnizaţia de şomaj li se acordă şomerilor pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Șomajul este perioadă asimilată la pensie? Prevederile Codului fiscal

Așadar, o persoană nu poate beneficia de șomaj pentru o perioadă mai lungă de 12 luni.

În ceea ce privește punctele acordate la pensie, pentru perioadele în care persoana a fost șomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, se arată în Legea pensiilor din 2023.

Potrivit Codului fiscal, pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă cuantumul drepturilor bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv indemnizația de șomaj.

Câte puncte se adună la pensie din perioada de șomaj

Înțelegem mai bine în ce măsură șomajul este perioadă asimilată la pensie din câteva exemple. Să presupunem că un șomer a primit o indemnizație lunară de șomaj de 800 de lei timp de 12 luni în anul 2025.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea indemnizației de șomaj la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv. În anul 2025, câștigul salarial mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost de 8.620 de lei.

Împărțind 800 de lei la 8.620 de lei, rezultă că persoana din exemplu va primi un punctaj lunar de 0,0928 puncte. Acesta va fi și punctajul anual deoarece acesta se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic (în exemplul nostru 0,0928 x 12 : 12).

Șomajul este perioadă asimilată la pensie? Exemple

Să luăm un alt exemplu. Dacă un șomer a primit o indemnizație lunară de șomaj de 1.000 de lei timp de 12 luni în anul 2025, atunci persoana va primi un punctaj lunar de 0,116 puncte. Punctajul anual va fi 0,116 x 12 : 12 = 0,116 puncte.

În concluzie, șomajul contează la pensie, însă punctele de contributivitate ce se adună pentru pensie din această perioadă sunt puține.

