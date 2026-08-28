Soluțiile pentru menținerea cotei Dunării la priza de răcire a CNE Cernavodă analizate de autorități

Dragarea unor canale în zona bifurcației Bala, amplasarea unui epiu de dirijare a curentului în aval de Cernavodă și instalarea unui dig mobil gonflabil sau tubular, însoțit de sisteme de pompare, sunt soluțiile analizate și pregătite etapizat pentru menținerea apei necesare răcirii Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, în condițiile în care Dunărea se află la un nivel minim istoric de când se fac măsurători specifice, potrivit unei informări transmise de Guvern.

Dragajul, prima intervenție care poate fi executată

Dragarea este intervenția care poate fi realizată imediat și urmărește să creeze condițiile pentru ca un volum mai mare de apă să ajungă din zona bifurcației Bala pe Dunărea veche, implicit spre Cernavodă. În prezent, apa de la bifurcație este repartizată în proporție de aproximativ 85% spre brațul Bala și 15% spre Dunărea veche.

„Dragarea unor canale de 30 de m lățime cu adâncimi de minim 2 m va crea condiții propice pentru ca un volum de apă mai mare să ajungă pe Dunărea veche, implicit spre Cernavodă”, arată Guvernul.

Intervenția nu oferă însă certitudinea obținerii efectului dorit. Creșterea volumului și vitezei apei ar putea avea și un efect indirect pozitiv, prin reducerea sau menținerea nivelului de aluviuni în zona noului canal.

Operațiunea este totodată îngreunată de nivelul foarte scăzut al apei, care generează riscul blocării navelor în bancurile de nisip și poate impune folosirea unor nave cu pescaj mic, cu un randament mai redus. În același timp, nivelul scăzut al Dunării face dificilă mobilizarea utilajelor disponibile în Constanța sau în alte zone către brațul vechi.

Zonele de interes sunt bifurcația Dunăre–canal CNE și sectoarele din amonte de canalul CNE, cu prioritate la kilometrii 305-306, 308,5, 312,5-315, 322, 327 și 342,5, în zona Bala.

Barjele de la Cernavodă testează o soluție permanentă

În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje pe o lungime totală de aproximativ 200 de metri, perpendicular pe malul stâng al fluviului. Dispunerea barjelor urmărește să producă un efect de deviere a curentului către șenalul navigabil, zona prizei de apă a centralei și Canalul Dunăre–Marea Neagră.

„Testul are rolul de a verifica în teren efectul pe care l-ar produce un epiu permanent de dirijare”, potrivit comunicatului.

Efectele sunt urmărite permanent prin măsurători, iar configurația barjelor poate fi ajustată sau retrasă. Intervenția este complet reversibilă. La debitele foarte scăzute din prezent, rolul principal al structurii este dirijarea curgerii și protejarea zonelor dragate împotriva recolmatării, nu ridicarea imediată a nivelului apei.

În aval de podul de la Cernavodă urmează să fie construit un epiu din piatră, cu o lungime de circa 150 de metri, care pornește de la malul stâng spre mijlocul fluviului și va fi vizibil deasupra apei.

Rolul acestuia este să împingă apa către partea mai adâncă a fluviului, unde se află canalul navigabil, gura Canalului Dunăre–Marea Neagră și priza de apă a centralei. Totodată, epiul ar urma să ajute zonele dragate să nu se umple din nou cu nisip și, în timp, să contribuie la formarea unei albii mai adânci și mai stabile.

Dig mobil și pompe pentru suplimentarea debitului

O altă soluție analizată vizează canalul de aducțiune către bazinul de stocare al centralei. Aici poate fi instalat un dig mobil gonflabil sau tubular, care să conserve apa necesară centralei și să permită suplimentarea debitului prin pompaj.

„Așezarea se execută rapid (maxim 1 zi) și completate de pompe amplasate pe barjă sau pontoane plutitoare asigură nivelul și debitul necesar centralei”, se precizează în comunicat.

Sistemul ar putea asigura un nivel mic, dar suficient pentru răcirea reactoarelor și a depozitelor de material uzat cu sistemele folosite în prezent. Amplasarea digului și a pompelor ar urma să se facă pe canalul de aducțiune/priză racordat la Dunăre și către est la Canalul Dunăre–Marea Neagră.

În situații critice, apa din Canalul Dunăre–Marea Neagră poate fi folosită în tandem cu pompajul pentru asigurarea debitului necesar.

Echipamente de rezervă pentru un scenariu cu nivel de 1,05 metri

CNE Cernavodă are în rezervă pompe, generatoare de mare putere și instalații de răcire a apei, care pot asigura răcirea reactoarelor și a depozitelor de combustibil uzat chiar și în situația în care debitul disponibil, inclusiv cu soluția de baraj pe canalul de aducțiune, nu ar fi suficient.

În scenariul în care nivelul apei pe Dunăre în zona Cernavodă ar ajunge la 1,05 metri, răcirea s-ar realiza în circuit închis, cu aport de apă demineralizată rezultat din echipamentul de tratare al centralei. Acesta s-ar alimenta din puțuri subterane, completate, dacă va fi cazul, cu apă demineralizată stocată suplimentar în zona centralei, în cisterne auto, pe cale ferată sau în autospeciale de stingere a incendiilor.

„CNE Cernavodă asigură echipamentele necesare și planificarea pentru un astfel de scenariu. Toate instituțiile contribuie la asigurarea de echipamente logistice pentru a menține răcirea”, se arată în comunicat.

Debitul, mult sub valorile obișnuite

Debitul Dunării la intrarea în România, la Baziaș, este în prezent în zona de 1.300 de metri cubi pe secundă. Documentațiile tehnice ale instituțiilor cu responsabilități în supravegherea, amenajarea sau navigarea cursului Dunării prevăd, pentru cel mai prost scenariu al cotelor Dunării la intrarea în țară, un debit de 2.000 de metri cubi pe secundă.

Cota medie anuală din luna august este de 3.900 de metri cubi pe secundă, iar debitul mediu anual la intrarea în țară, la Baziaș, este de 5.500 de metri cubi pe secundă.

Autoritățile subliniază că este dificil de anticipat hidraulica fluviului la cote extrem de scăzute și în condițiile celui mai mic debit din prezent. Unele dintre soluțiile de dragaj sau construcție a epiului ar putea să nu genereze efectul dorit.

Din acest motiv, fiecare măsură este testată etapizat și măsurată, iar acolo unde este cazul poate fi oprită sau înlocuită. Soluțiile de rezervă sunt pregătite din timp, susține executivul.

Comitetul Interministerial Bala–Cernavodă funcționează timp de 30 de zile și va prezenta, în jurul datei de 13 septembrie 2026, un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare.

Comitetul reunește Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apele Române, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Administrația Canalelor Navigabile, SN Nuclearelectrica și mediul universitar, prin Universitatea Tehnică de Construcții București, cu sprijinul MAI, DSU și al specialiștilor din MApN.

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