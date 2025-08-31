Soldați ai unor companii militare private americane ar putea fi trimiși în Ucraina. Posibilul rol al României

Companiile private americane care activează în domeniul militar ar putea fi trimise în Ucraina, conform The Telegraph, care susține că acesta este unul dintre planurile președintelui Donald Trump.

Companiile respective ar urma să construiască fortificații, împreună cu parteneri europeni, o misiune ce ar urma să fie susținută de statele UE de la Marea Neagră, Bulgaria și România pe partea de deminare a apelor.

Planul este conceput ca o soluție temporară, după ce președintele SUA a promis că trupele americane nu vor fi staționate în Ucraina.

În schimb, contractori americani ar putea fi trimiși pentru a ajuta la reconstrucția apărării frontului Ucrainei, la construirea de noi baze militare și la protejarea afacerilor americane.

Planul, parte din pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina

Prezența soldaților privați ar acționa ca factor pentru a-l descuraja pe Vladimir Putin de la încălcarea unui eventual armistițiu.

Planul este discutat alături de o serie de alte așa-numite garanții de securitate – elaborate de coaliția celor dispuși condusă de Regatul Unit și Franța – care vor sta la baza unui plan de pace pe termen lung.

Detaliile finale – care includ poliția aeriană, antrenamentul și misiunile navale la Marea Neagră – ar putea fi anunțate chiar în acest weekend, după săptămâni de activitate diplomatică declanșate de discuțiile domnului Trump cu Putin în Alaska.

The Telegraph a consultat peste zece oficiali occidentali, conturând o versiune cuprinzătoare despre cum o misiune condusă de Europa ar putea impune un acord de pace. Planificatorii militari europeni și-au accelerat activitatea după ce Trump le-a spus liderilor că Putin este deschis ca aliații occidentali să ofere garanții de securitate Ucrainei. Comandantul-șef american și-a semnalat, de asemenea, disponibilitatea de a sprijini ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai importante misiuni în străinătate de la războaiele din Afganistan și Irak încoace.

Oficialii europeni au declarat că strategia principală pentru prevenirea războiului în viitor este continuarea reconstrucției forțelor armate ale Ucrainei, afectate de lupte, în principala formă de descurajare.

Conform planului, formațiunile ucrainene ar urma să apere o frontieră consolidată pe linia frontului, așa cum se convenise în orice acord de pace. Forțele Kievului ar urma să fie reînarmate și antrenate de aliații europeni ai NATO, folosind mecanisme existente și noi. De exemplu, Ucraina ar putea continua să cumpere sisteme americane, cum ar fi bateriile de apărare aeriană Patriot sau lansatoarele de rachete Himars, folosind fonduri furnizate de aliații europeni.

