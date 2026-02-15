Socoteala pe industrie, 2025 – al treilea an consecutiv de contracție

Producția industrială s-a contractat în 2025 cu -0,9%, comparativ cu 2024, pentru al treilea an consecutiv. În ultima lună a anului s-a consemnat o creștere a activității fabricilor mai mare decât se aștepta, expansiunea fiind de 0,8% (lună/lună) și de 1,6% (an/an). Mediana consensului pentru luna decembrie din sondajul Bloomberg era de +1% (an/an) și de +0,3% (l/l) și +1% (an/an) în estimarea BCR Bank.

Industria prelucrătoare a crescut în decembrie cu 1,2% față de luna anterioară și cu 1,1% față de aceeași lună din 2024. Industria extractivă a avansat cu 0,8% față de luna precedentă și cu 2,9% față de anul precedent. Industria energetică a scăzut cu 2,6% față de luna precedentă și a crescut cu 2,8% comparativ cu anul precedent.

Pe ansamblul întregului an 2025, industria extractivă a scăzut cu -0,9% față de anul precedent, industria prelucrătoare s-a contractat cu -1,2% față de 2024, iar producția energetică a fost anul trecut cu 1,2% mai mare.

Prognoza BCR Bank pentru producția industrială a României în 2026 indică o redresare. Estimarea pentru 2026 este o creștere a producției industriale cu +1,9%, însă cu risc pe partea de scădere, marcând primul an de revenire după trei de declin. Motorul dezvoltării este reprezentat de investițiile semnificative în securitatea UE, alături de cheltuielile ample ale Germaniei pentru infrastructură și apărare, care vor stimula industria europeană în cursul anului 2026.

Anul 2026 nu a avut un început promițător, indicele PMI-BCR România pentru industria prelucrătoare a scăzut ușor în ianuarie la 48,1, comparativ cu 48,9 la finele anului 2025. Acest lucru semnalează o scădere accelerată a activității industriale, care a rămas sub pragul care desparte contracția de expansiune pentru a 19-a lună consecutiv. Cu excepția volumului producției, care a înregistrat o îmbunătățire relativă, toate celelalte componente au avut o contribuție negativă luna ianuarie.

Producția industrială (România) vs. Indicele PMI industrial România și Germania

Încrederea în industria prelucrătoare a scăzut ușor în ianuarie, reflectând așteptări mai slabe privind producția. Utilizarea capacității de producție a fabricilor a crescut în primul trimestru al anului 2026, dar a continuat să se situeze mult sub media pe termen lung, arată economiștii de la BCR Bank.

Indicatorii de încredere externă au crescut în ianuarie. Componenta industrială a indicelui Ifo privind climatul de afaceri pentru Germania a crescut brusc în ianuarie față de decembrie 2025. Companiile au perceput condițiile de afaceri actuale mai favorabile, iar așteptările lor au devenit semnificativ mai puțin pesimiste. Cu toate acestea, utilizarea capacității de producție a scăzut ușor și a continuat să se situeze sub media pe termen lung. Indicele PMI pentru industria prelucrătoare din Germania a crescut la un maxim al ultimelor 3 luni în ianuarie, la 49,1, de la 47,0 în decembrie, când indicele a atins minimul ultimelor 10 luni. Chiar și așa, a rămas în teritoriul contracției industriale timp de 43 de luni consecutive. Cererea externă continuă să fie un factor cheie pentru volumul producției interne a României. Aproximativ 20% din exporturile României au ca destinație Germania.

