Societatea civilă cere demiterea generalului Pahonțu, după ancheta Recorder – șeful SPP ar fi fost implicat în reprimarea sângeroasă a manifestanților de la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989

Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan, într-o scrisoare deschisă publicată joi, să îl demită pe directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia.

Conform anchetei, Lucian Pahonțu ar fi fost implicat atât în reprimarea anti-comuniștilor care au manifestat la București în decembrie 1989, în noaptea baricadei de la Inter, cât și în Mineriada din iunie 1990.

Jurnaliştii de la Recorder arată, într-o anchetă bazată pe documente şi mărturii, că şeful SPP Lucian Pahonţu, care ocupă această funcţie 21 de ani, a făcut parte din trupele de represiune trimise de Securitatea lui Ceaușescu la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi a fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piaţa Universităţii.

„Investigația publicată pe 26 august 2026 de Recorder privind trecutul directorului Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, aduce în atenția publică informații și fapte grave, care ridică întrebări legitime cu privire la compatibilitatea menținerii sale într-una dintre cele mai importante funcții din arhitectura de securitate a statului român. Documentele și mărturiile prezentate de Recorder arată că Lucian Pahonțu a fost ofițer al Trupelor de Securitate, structură aflată în subordinea Departamentului Securității Statului, și că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, plutonul pe care îl comanda a fost integrat în dispozitivul forțelor de represiune din zona Universitate–Intercontinental. Este noaptea în care statul comunist și-a întors armele împotriva propriilor cetățeni. În acea zonă au fost uciși 48 de oameni, 150 au fost răniți, iar peste o mie au fost bătuți și arestați. Investigația Recorder documentează, de asemenea, prezența lui Lucian Pahonțu și a unității sale în acțiunile desfășurate împotriva manifestanților din Piața Universității în iunie 1990”, se arată în scrisoarea deschisă.

Semnatarii precizează că aceste informații biografice ar fi trebuit să apară în CV-ul său public, conform Legii nr. 544/2001, dar și altor norme legislative. Ele privesc două dintre momentele definitorii ale istoriei democratice a României: represiunea Revoluției din decembrie 1989 și represiunea împotriva Pieței Universității din iunie 1990.

„Considerăm de neacceptat ca, la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al Trupelor de Securitate, prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 1989 și implicat, potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public, în operațiunile din Piața Universității din iunie 1990, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

De asemenea, PNL, USR și UDMR cer verificarea activității generalului

„Am luat act de informațiile apărute în spațiul public în urma unei anchete jurnalistice. Sunt informații care trebuie verificate de instituțiile competente și tratate cu toată seriozitatea.

Președintele României este cel care are toate informațiile și responsabilitatea privind conducerea SPP și, în consecință, este în poziția de a evalua situația și de a decide dacă sunt necesare măsuri”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, într-o declarație pentru Cotidianul.

Dominic Fritz: Sunt acuzaţii extrem de grave, nu cred că le putem băga sub preş

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi că acuzațiile aduse șefului SPP sunt extrem de grave şi nu pot fi băgate sub preş și un răspuns trebuie să dea generalul Pahonţu, în primul rând.

”Sunt acuzaţii extrem de grave, nu cred că le putem băga sub preş (..) Faptul că există acest cartel al tăcerii, este un lucru destul de grav. Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne dea un răspuns domnul general Pahonţu, dacă aceste acuzaţii sunt grave, cred că trebuie să pună tot adevărul pe masă, care a fost rolul lui în 1989, care a fost implicarea lui în represariile lui Ceauşescu? Apoi, foarte important, pentru că nu e doar vorba despre un om, ci despre un întreg sistem, trebuie să aflăm care, de fapt, au fost instituţiile care au acoperit, poate, acest adevăr, dacă se adevereşte. Cine a ştiut ce, când, de ce n-a existat această declaraţie de noncolaborare, deşi era cerută de lege? Toate aceste răspunsuri cred că trebuie să le găsim. Şi cel mai rău ar fi să băgăm acest lucru sub preş”, a spus Dominic Fritz, despre dezvăluirile din materialul Recorder, despre şeful SPP, Lucian Pahonţu.

”Eu cred că este un subiect suficient de relevant că, da, trebuie să auzim şi ce perspectivă are el”, a mai spus Fritz, despre o reacţie a preşedintele Nicuşor Dan pe acest subiect.

Ce arată ancheta Recorder

Jurnaliştii de la Recorder susţin, în urma unei anchete bazate pe documente şi mărturii, că şeful SPP Lucian Pahonţu, care ocupă această funcţie de peste două decenii, a făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi a fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piaţa Universităţii.

Lucian Pahonțu este de 20 de ani șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), serviciul care asigură protecția demnitarilor și pe care îl conduce și după ce a trecut în rezervă, adică s-a pensionat, și este considerat unul dintre oficialii cu cea mai mare influență asupra politicului.

În urmă cu două luni, Hotnews a publicat o fotografie realizată la un restaurant din Bruxelles în care șeful SPP apare la masă cu președintele Nicușor Dan și europarlamentarii Rareș Bogdan, Victor Negrescu și Eugen Tomac.

Recorder arată că în ultimii trei ani ai regimului comunist, Lucian Pahonțu a fost comandant de pluton în cadrul Trupelor de Securitate, la UM 0305 de la Băneasa.

În noaptea de 21-22 decembrie 1989 el a fost alături de subunitatea sa în zona în care manifestația anti-Ceaușescu a fost înăbușită de forțele de represiune ale regimului comunist.

Pahonțu a respins orice implicare și a arătat într-o declarație din Dosarul Revoluției instrumentat de procurori că ”nici eu și nici subunitatea nu am avut contact cu manifestanții” și că militarii din subunitatea sa nu au tras nici un glonț.

Mărturii ale unor foști colegi ai acestuia susțin însă că rolul lor la Revoluție nu a fost unul pasiv.

După revoluție, unitatea din care făcea parte Lucian Pahonțu – UM 0305 Băneasa – a participat la evacuarea violentă a Pieței Universității, mai arată Recorder, care citează declarații de martor ale unor ofițeri și militari în termen. Acestea au fost luate de către procurorii militari în anii 2007-2008, când Pahonțu se afla deja la conducerea SPP.

****