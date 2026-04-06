La ce nivel mediu al țițeiului Brent se declanșează o recesiune globală? Analiști: Șocul petrolier e încă unul moderat

Creșterea prețului petrolului la nivel global are atât efecte inflaționiste, cât și contracționiste, dar prețul țițeiului ar trebui să ajungă la o medie de 140 de dolari/baril timp de două luni pentru a declanșa o recesiune globală, potrivit unei analize realizate de Oxford Economics.

Analiza vizează fiecare șoc petrolier din ultimele decenii și dacă acesta a fost urmat sau nu de o recesiune. Pozitiv pentru Vest este totuși faptul că SUA a ajuns cel mai mare producător de petrol și gaze din lumea, ceea ce reduce parțial riscul de recesiune prin eliminarea riscului de aprovizionare. Comparativ, în șocurile petroliere din anii 1970, Vestul era la nivel agregat importator net de petrol.

Aceste șocuri petroliere au declanșat în același timp scăderi mari pe piețele bursiere, cu declinuri pentru indicele bursier american de referință S&P 500.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu 60% de la începutul războiului din Iran

Prețul Brent a crescut deja cu peste 60% de la începutul războiului din Iran, care a blocat tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. În prezent, luni la ora 14:30 ora României, țițeiul relevant pieței europene se tranzacționa între 108 și 109 dolari/baril.

Pentru a combate lipsa de petrol de pe piață, Agenția Internațională a Energiei coordonează în prezent cea mai mare eliberare de țiței din rezerve din istoria sa de 52 de ani, punând pe piață undeva la 2 milioane de barili/zi, măsură care nu e însă suficientă pentru a stabiliza piața.

Conform unor estimări Bloomberg, undeva la 70% din gaura de petrol de pe piața globală este deja umplută prin rute alternative de export, consum de petrol din stocuri și din țițeiul sancționat aflat deja în tranzit, în contextul în care iranienii au convenit o serie de protocoale de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz care a dus la o revenire treptată a tranzitului.

În paralel, o analiză a Capital Economics estimează că prețul țițeiului Brent ar putea ajunge la o medie de 150 de dolari în următoarele șase luni, dacă conflictul mai durează încă trei luni.

Aproximativ 80% din importurile de petrol ale Asiei tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Țări precum Vietnam au rezerve pentru mai puțin de 20 de zile, ceea ce le face extrem de vulnerabile. În Europa, Germania, Regatul Unit și Italia sunt cele mai expuse riscului de recesiune, conform analizei Oxford Economics.

