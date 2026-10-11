SMR-urile de la Doicești: Americanii de la NuScale nu au îndeplinit peste 80% din condiții și au ieșit din negocieri – Nuclearelectrica vrea să caute alte tehnologii americane

Compania americană NuScale, partenerul companiei de stat Nuclearelectrica (SNN) în proiectul centralei nucleare cu reactoare mici modulare SMR de la Doicești, nu a îndeplinit 80% din condițiile esențiale pentru continuarea proiectului, potrivit unui document publicat vineri seară de SNN și unei postări pe Facebook a secretarului de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.

Nuclearelectrica, compania de stat controlată prin Ministerului Energiei, a cerut completarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor din 29 octombrie cu informarea acționarilor și luarea unor decizii privind proiectul SMR de la Doicești. Conform notei publicate vineri seară, continuarea proiectului actual are perspective “limitate”

Perspectiva de implementare a proiectului sunt “limitate“. NuScale ar urma să primească un ultimatum de 30 zile

„Peste 80% dintre condițiile ce au stat la baza aprobării FID (decizia finală de investiții – n.r.) din luna februarie 2026 sunt neîndeplinite în prezent, fapt care menține o alocare semnificativă a riscului către RPN (RoPower Nuclear – asocierea SNN-Nova Power and Gas), implicit SNN și Statul Român, în calitatea sa de acționar majoritar al SNN”, arată SNN în document.

Mai mult, SNN intenționează să notifice NuScale și să îi acorde un termen de maximum 30 de zile pentru îndeplinirea condițiilor prioritare necesare înaintea deciziei finale de investiție. În paralel, compania va analiza cauzele situației actuale și impactul financiar generat de proiect.

„Apreciem astfel că această situație de incertitudine trebuie clarificată în perioada imediat următoare și în considerarea protejării intereselor părților implicate, RPN, SNN și Statul Român, fapt pentru care se intenționează notificarea partenerului tehnologic (NuScale) referitor la termenele finale urmărite privind îndeplinirea condițiilor FID prioritare în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii respectivei notificări către partenerul tehnologic, acest lucru revenind, pentru ducerea la îndeplinire, în sarcina conducerii executive a SNN și RPN, în funcție de aria de responsabilitate a fiecăreia dintre cele două conduceri.

În paralel, conducerea executivă a SNN va derula o analiză pentru identificarea factorilor care au condus la situația actuală, respectiv a măsurilor necesare pentru diminuarea/eliminarea, pe cât posibil, a riscurilor și diminuarea impactului financiar generat, asupra SNN, de acest Proiect”, mai arată SNN.

Amintim că, la mijlocul lunii iulie, Ministerul Energiei a respins în cadrul adunări a acționarilor Nuclearelectrica reevaluarea strategiei pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești. Punctul respins atunci de acționarul majoritar al SNN viza, conform companiei de stat, inițierea unor demersuri de reevaluare a strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), în sensul extinderii analizei și asupra altor tehnologii SMR și al extinderii listei amplasamentelor posibile.

Propunerea respinsă de Ministerul Energiei viza realizarea unei analize comparative între mai multe tehnologii SMR și evaluarea unor amplasamente alternative, pentru ca România să poată lua o decizie de investiție pe baza celor mai recente evoluții tehnologice și comerciale.

NuScale, compania americană ce dezvoltă tehnologia pentru SMR-urile de la Doicești, are o problemă de credibilitate – Proiectele sale înaintează lent, acțiunile s-au prăbușit cu -87% la bursa americană

Trei dintre condițiile esențiale pentru continuarea proiectului rămân nerezolvate:

Prima condiție este acordul-cadru dintre SNN și NuScale, pentru care nu există o formă agreată. SNN spune că întârzierile se datorează partenerului american, care „succesiv, a renunțat treptat la elemente angajante a ceea ce era previzionat anterior că va fi asumat”. Ca alternativă, NuScale a propus un drept de subscriere a acțiunilor sale la un preț prestabilit, care, potrivit SNN, „nu este suficient, în forma propusă de NuScale”.

A doua condiție este angajamentul ferm al companiei americane pentru una dintre cele două variante de achiziție a modulelor SMR (centrala urma să aibă 6 module de câte 77 MW fiecare) din studiul de fezabilitate. SNN spune că NuScale a refuzat semnarea unui acord obligatoriu, iar propunerile sale „prezintă multiple limitări și exonerări extinse, prin care se evită asumarea unor obligații referitor la rambursarea costurilor celor cinci module și garanții de performanță”. Negocierile s-au purtat cu participarea instituțiilor din România și SUA, însă „NuScale a încetat a mai da curs acestor discuții”.

A treia condiție privea problema gazelor naturale care ies din pământ dintr-un puț vechi al companiei Soceram. Aici SNN arată că „lipsa suportului instituțional a afectat posibilitatea RPN de a duce la îndeplinire condiția”. Un studiu independent va avea rezultate preliminare în martie 2027 și varianta finală în octombrie 2027. Aici demersurile cad mai ales în responsabilitatea părții române, în condițiile în care prezența gazelor naturale identificate în zona acestui puț vechi al Soceram întârzie procedurile de autorizare a amplasamentului de la Doicești.

”Astfel, dacă față de implementarea condiției (c), pentru care la nivelul RPN sunt întreprinse demersuri și există o perspectivă de implementare în perioada următoare, pentru condițiile (a) și (b) perspectiva de implementare este una limitată, deoarece acestea nu depind doar de eforturile RPN și SNN, dar și de disponibilitatea partenerului de a participa în mod constructiv la procesul de negociere a acordurilor care fac obiectul acestor condiții”, se arată în documentul SNN.

În acest context, Nuclearelectrica propune redimensionarea activității companiei de proiect RoPower pentru următoarele șase luni, prin reducerea cheltuielilor la minimum și diminuarea cu cel puțin 60% a personalului implicat.

Nuclearelectrica insistă pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a proiectului SMR, prin analizarea altor tehnologii americane, lucru respins de Ministerul Energiei la mijlocul lunii iulie

SNN arată că, în aceste condiții, strategia de implementare a SMR în România ar urma să fie reevaluată în cadrul parteneriatului cu SUA, prin analizarea mai multor tehnologii americane și a compatibilității acestora cu amplasamentele disponibile. Compania subliniază că scenariul NuScale rămâne în calcul, dar că actualizarea strategiei va include și alternative tehnologice americane, pentru identificarea celei mai avantajoase soluții pentru România.

”Având în vedere nivelul de implicare și sprijin instituțional acordat Proiectului, atât la nivel național, cât și internațional, precum și eforturile susținute ale partenerilor sub egida Acordului Interguvernamental SUA-România, în prezent există premisele inițierii unor demersuri, de către SNN, pentru actualizarea Strategiei de implementare SMR în România, pentru care, în continuare, apreciem deschiderea partenerilor americani.



În forma actualizată, Strategia va contempla, fără a se limita la, elemente ce țin de evaluarea celor mai avansate tehnologii SMR de origine americană, realizarea unui proces de „matching” al tehnologiilor SMR pe caracteristicile de amplasamente, precum și prospectarea unor alte tipuri de capacități de producție de energie electrică. Reevaluarea strategiei nu implică eliminarea scenariului curent de lucru, implicit dezvoltarea cu tehnologie NuScale, ci reprezintă efectiv un benchmarking de tehnologii și scenarii multiple în baza dezvoltărilor tehnologice recente și maturității tehnologice, pentru a asigura cea mai avantajoasă soluție pentru România și urmărirea intereselor Statului Român, în cazul în care, după etapa descrisă anterior, nu se ajunge la o rezolvare pozitivă. În urma finalizării acestor demersuri, o strategie actualizată va fi supusă aprobării organelor corporative competente de la nivelul SNN.



Aceste demersuri vor fi corelate cu și realizate exclusiv în considerarea parteneriatului stabilit prin Acordul Interguvernamental (IGA) dintre România și SUA, aprobat și ratificat prin Legea nr. 200/2021, și buna colaborare instituțională demonstrată până în prezent”, se arată în nota Nuclearelectrica.

Mai merită amintit că, în final de lună iulie, compania de stat Nuclearelectrica a respins concluziile unui raport al Corpului de Control al Prim-Ministrului privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, în care există o întârziere de peste 22 de luni și pentru care s-au cheltuit bani în mare parte pentru studii, analize și achiziția terenului de la compania Nova Power & Gas. SNN susținea atunci că toate deciziile au fost luate în limitele legii, cu aprobarea acționarilor și în interesul companiei.

Conform raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului, în decembrie 2021, Nova Power & Gas a plătit efectiv aproximativ 2,8 milioane de euro pentru porțiunea de teren (circa 52 de hectare) necesară proiectului nuclear.

Câțiva ani mai târziu, în iunie 2025, aceeași suprafață a fost transferată către compania comună RoPower (deținută 50/50 de SNN și Nova) pentru suma totală de 46,39 milioane de euro (cu TVA).

Această sumă reprezintă o combinație între un preț de vânzare de 24,34 milioane euro și un „acord de refacturare” de 22,05 milioane euro.

Raportul subliniază că acest preț este de 16 ori mai mare decât cel achitat inițial de Nova, fără a exista o justificare economică solidă pentru o asemenea explozie a valorii.

Merită notat și faptul că NuScale, compania americană ce dezvoltă tehnologia pentru SMR-urile de la Doicești, a ajuns să aibă o mare problemă de credibilitate. Pe lângă faptul că proiectele sale înaintează lent, acțiunile s-au prăbușit cu -87% la bursa americană față de maximul istoric (vezi grafic mai jos).

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