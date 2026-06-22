Boom-ul AI duce la detronarea Samsung Electronics: SK Hynix devine cea mai valoroasă companie din Coreea de Sud – 1,358 tril. $

Producătorul de cipuri de memorie SK Hynix a depășit, luni, Samsung Electronics și a devenit cea mai valoroasă companie listată la bursa din Coreea de Sud, precum și liderul global în producția de cipuri de memorie, relatează Reuters.

Compania SK Hynix, acum furnizorul dominant de cipuri de memorie cu lățime mare de bandă, utilizate în sistemele de inteligență artificială ale unor clienți precum Nvidia și Google, a devenit unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului global al inteligenței artificiale.

Luni, la ora locală 12:42, la bursa de la Seul, acțiunile SK Hynix, care acum este cel mai valoros producător de cipuri de memorie din lume, afișau o creștere de 6,15%, până la 2.934.000 woni, ceea ce a dus capitalizarea de piață a companiei la 2.091 trilioane de woni (1.358 miliarde de dolari), devansând Samsung, ale cărui acțiuni au crescut cu 0,99%, până la 357.000 woni, ceea ce a dus capitalizarea de piață a Samsung la 2.090 trilioane woni.

De la începutul acestui an, acțiunile SK Hynix au înregistrat o creștere de peste 340%, depășind creșterea de 200% a acțiunilor Samsung.

Titlurile SK Hynix au atins această etapă importantă deoarece inteligența artificială remodelează industria globală a semiconductorilor, transformând cipurile de memorie din mărfuri tranzacționate în mod obișnuit în componente vitale ale infrastructurii care alimentează aplicații precum ChatGPT și modele avansate de inteligență artificială.

SK Hynix se concentrează în principal pe cipuri de memorie, spre deosebire de Samsung, ale cărui afaceri includ și fabricarea de cipuri logice, precum și echipamente electronice. Samsung deținea titlul de cea mai valoroasă companie sud-coreeană din anul 2000.

Hynix, salavată de boom-ul AI

Pentru SK Hynix, dobândirea poziției de cea mai valoroasă companie listată la bursă din Coreea de Sud marchează punctul culminant al uneia dintre cele mai mari redresări din istoria companiilor din Coreea de Sud.

În 2002, firma Hynix Semiconductor era pe punctul de a fi vândută către Micron, fiind afectată de datoriile acumulate în timpul unei expansiuni agresive. Până la urmă această preluare a eșuat, lăsând compania Hynix Semiconductor sub controlul creditorilor timp de aproape un deceniu. Titlurile sale au scăzut până la 135 de woni în 2003, fiind considerată o acțiune ieftină, sau ‘Dongjeon-ju’ în coreeană, în rândul investitorilor.

În următorii ani, evoluția acțiunilor Hynix a urmărit ciclul tradițional de boom și bust al industriei cipurilor de memorie. În 2023, o recesiune severă a afectat prețurile cipurilor de memorie, astfel că SK Hynix a raportat o pierdere operațională anuală de 7,73 trilioane de woni.

Un an mai târziu, SK Hynix a început să își revină, pe măsură ce boom-ul AI a prins avânt, iar companii precum Microsoft, Google și Meta au investit masiv, astfel că firma sud-coreeană a raportat un profit operațional anual de 23,5 trilioane de woni în 2024, un record la acea dată.

SK Hynix, cel mai valoros producător de cipuri de memorie din lume

„Apariția memoriei AI personalizate a schimbat fundamental datele în industria semiconductorilor și a permis companiei SK Hynix să se impună ca lider de piață”, a declarat Kim Sunwoo, analist la Meritz Securities.

Inteligența artificială (AI) a transformat industria globală a semiconductorilor, transformând cipurile de memorie specializate din mărfuri tranzacționate în mod obișnuit în componente esențiale ale infrastructurii care alimentează aplicații precum ChatGPT și modele avansate de IA.

SK Hynix se concentrează în principal pe cipuri de memorie, în timp ce Samsung produce alte cipuri, precum și electronice de larg consum, precum smartphone-uri și televizoare.

Samsung deținea primul loc încă din anul 2000.

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