Tranzit contracost în Ormuz. Asiguratorii revin în piață, firmele de transport reiau rezervările de containere din țările Golfului

Situația de securitate din Strâmtoarea Ormuz s-a ameliorat în ultimele zile, în contextul discuțiilor recente dintre SUA și Iran, mediate de oficiali din Turcia și Pakistan.

Potrivit agențiilor internaționale de presă, Iranul a anunțat printr-un comunicat oficial că navele străine pot tranzita Strâmtoarea Ormuz, cu condiția să nu susțină acțiuni ostile împotriva țării și să respecte reglementările impuse de Teheran, în timp ce COSCO Shipping, cea mai mare companie de transport maritim a Chinei, a anunțat reluarea imediată a rezervărilor de transport containerizat către Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Kuweit și Irak.

Saudiții se apropie de ținta de export prin ruta alternativă de la Marea Roșie

Totodată, Oman pare să fi urmat exemplul Qatarului și a încheiat un acord de tranzit cu Iranul (cu o valoare de ~6 miliarde $). Potrivit Bloomberg, Garda Revoluționară iraniană (IRGC) a început deja să emită permise de tranzit, ceea ce a readus în piață cel mai mare asigurator din lume, Lloyd’s London, ceea ce înseamnă o reducere a riscului de transport.

Potrivit unor surse Bloomberg, Iranul a început să perceapă taxe de tranzit pentru unele nave comerciale. Potrivit Lloyd’s, cel puțin două nave au plătit pentru trecere sigură, cu un cost de aproximativ 2 milioane dolari. Analiștii în energie subliniază că dacă situația de securitate continuă în această notă, o bună parte din șocul energetic ar putea să fi fost ameliorat – șocul cel mai puternic e suferit de țările asiatice, care își importă mare parte din petrol din Orientul Mijlociu.

În același timp, livrările de petrol ale Arabiei Saudite prin Marea Roșie cresc rapid și se apropie de pragul de 5 milioane de barili pe zi, potrivit Bloomberg.

Prețul țițeiului rămâne la 100 de dolari – Prețurile multor materii prime rămân sub maximele din criza lui 2022

De notat totuși că prețul țițeiului Brent a trecut din nou de 100 de dolari/baril în ședința de tranzacționare de joi, barilul de petrol european fiind tranzacționat la 102 dolari/baril la ora 15:00, ora României.

Țițeiul Brent continuă totuși să se tranzacționeze sub influența unei lipse materiale importante de țiței fizic pe piață, iar evoluția de până acum a cotațiilor internaționale indică cel puțin către o râmânere în această zonă de preț, în contextul în care piețele încă nu anticipează un sfârșit rapid al războiului.

„Faptul că Brent e sub 100$ și WTI sub 90$ după 25 zile de blocaj în Ormuz este aproape ireal”, a scris miercuri seară, pe X, jurnalistul Bloomberg pe energie Javier Blas.

Acesta notează, de asemenea, că prețurile multor materii prime sunt actualmente sub cele maxime din criza din 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.

Brent: 100$ (139$ în 2022)

Oțel UE: 710€ (1.435€)

Grâu UE: 200€ (438€)

Porumb SUA: 4,5$ (8,2$)

Gaz UE (TTF): 51€ (339€)

Gaz SUA (Henry Hub): 2,9$ (9,7$)

Electricitate Germania: 95€ (984€)

Uree: 660$ (910$)

De notat de asemenea că India a cumpărat aproximativ 60 milioane de barili de petrol rusesc în martie și a contractat deja un volum similar pentru aprilie. Achizițiile sunt făcute la o primă de 5–15 dolari/baril peste prețul Brent.

***