Laserul de la Măgurele / Implementarea Sistemului de Fascicul Gama, lansată; direcțiile majore de cercetare în fotonica nucleară

Sistemul de Fascicul Gama de pe platforma Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (Laserul de la Măgurele) a intrat în faza operațională, anunță Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC).

Investiția majoră devine astfel un instrument științific funcțional, cu impact real asupra cercetării fundamentale și aplicațiilor cu relevanță societală.

„Din nou pe platforma Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, la Măgurele, la o zi după semnarea Memorandumului cu partenerii japonezi, revenim pentru un moment important al proiectului: lansarea implementării Sistemului de Fascicul Gama. Evenimentul are loc la Centrul de Conferințe IFIN-HH/ELI-NP și marchează trecerea de la etapa de proiectare și contractare la faza efectivă de implementare a unuia dintre cele mai complexe sisteme de cercetare din infrastructura ELI-NP. Este un pas tehnic, dar cu implicații strategice, într-un proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și de Guvernul României, care poziționează România în nucleul cercetării europene în fizica nucleară și fotonica nucleară”, a transmis miercuri ANC.

La evenimentul de lansare au participat și reprezentanți ai Ministerului Federal pentru Cercetare, Tehnologie și Spațiu din Germania și ai mediului științific german, precum și ai companiilor implicate direct în implementare – Research Instruments GmbH, AMPHOS GmbH și LICOS Munich, o participare ce reflectă dimensiunea aplicată și industrială a colaborării, conform ANC.

Direcțiile majore de cercetare

Au fost prezentate fundamentele științifice, cât și arhitectura tehnică a Sistemului de Fascicul Gama: direcțiile majore de cercetare în fotonica nucleară, studiile de fizică ce vor fi dezvoltate cu noul sistem, precum și aplicațiile preconizate în imagistica cu raze X și gamma, producerea de radioizotopi pentru medicină, studii de materiale sau dezvoltarea de fascicule secundare.

Discuțiile tehnice privind sursele de tip ICS pentru aplicații în domeniul medical și al științei materialelor, precum și integrarea componentelor furnizate de partenerii industriali germani, au evidențiat complexitatea operațională a sistemului și necesitatea unei coordonări riguroase între echipele de cercetare și industrie.

Comunitatea științifică așteaptă de la finalizarea și punerea în funcțiune a Sistemului de Fascicul Gama nu doar performanțe tehnice de vârf – în termeni de intensitate, stabilitate și rezoluție a fasciculului – ci și consolidarea unui ecosistem de cercetare capabil să genereze rezultate competitive la nivel internațional.

Implementarea sistemului va permite dezvoltarea unor experimente imposibil de realizat până acum în regiune și va întări rolul României ca partener credibil în marile infrastructuri europene de cercetare.

