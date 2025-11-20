Siria a demarat primul proiect de exploatare a gazelor naturale împreună cu o companie occidentală de după era Assad

Compania petrolieră siriană, deținută de stat, a semnat un memorandum de înțelegere cu ConocoPhilips pentru exploatarea zăcămintelor de gaze existente și explorarea de noi perimetre gazifere, în încercarea de a reface sectorul energetic al țării, ruinat în timpului războiului din țară. Damascul spune că acordul ar putea duce într-un an la creșterea volumului de gaze extrase cu 4-5 milioane metri cubi pe zi, comparativ cu nivelul actual.

Acest obiectiv nu este ușor de atins. Producția internă de gaze a Siriei s-a prăbușit de la 8,7 miliarde metri cubi în 2011 la aproximativ 3 miliarde metri cubi în 2023. În prezent Siria produce în jur de 8 milioane mc/zi. Atingerea obiectivului anunțat de Ministerul sirian al Energiei ar însemna creșterea volumelor extrase cu aproximativ 50-60%, dacă totul se va desfășura conform planului.

Argumentul este simplu: mai multe gaze în rețeaua de distribuție, mai puține pene de curent și reducerea dependenței de importurile din Azerbaidjan și Qatar care sunt posibile în cadrul unor acorduri regionale și prin conducta de gaze arabe.

Însă memorandumul de înțelegere se referă la fel de mult la geopolitică. Washingtonul a ridicat deja sancțiunile privind petrolul și transportul impuse Siriei și a susținut un consorțiu american condus de Baker Hughes, Hunt Energy și Argent LNG pentru a concepe un program energetic național.

Strategia occidentală mai amplă, prezentată în detaliu de analiștii politici la începutul acestui an, este de a readuce Siria pe orbita SUA-Marea Britanie și de a reduce poziția dominantă din trecut a Rusiei, construită în jurul bazelor militare din Tartus, Khmeimim și a unei rețele de acorduri de dinainte de război în domeniul up-stream.

Toate acestea se petrec pe fondul întăririi poziției președintelui Ahmed al-Sharaa în cadrul structurilor de securitate internă. Damascul s-a folosit de dejucarea unor comploturi ISIS îndreptate împotriva președintelui pentru justifica extinderea puterilor antiteroriste și pentru controlul zonelor civile.

Serviciile occidentale acceptă în general că amenințarea ISIS este reală, însă limitată punctual din punct de vedere geografic. Dar politica „stabilitatea pe primul loc, investițiile pe locul al doilea”, se dovedește favorabilă noului regim de la Damasc.

Pentru ConocoPhillips, beneficiul este dat de prezența pe o piață a gazelor naturale care este reconstruită cu sprijinul FMI, relaxarea sancțiunilor ONU și sponsorizare politică puternică din partea SUA.

Riscul este ca momerandumul de înțelegere semnat miercuri să nu se transforme niciodată în contracte bancabile, dacă securitatea, finanțarea sau politica se depreciază. Iar în Siria acestea nu sunt riscuri secundare ci scenariul de bază de luat în calcul.

