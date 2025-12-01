SIPRI: Industria europeană de armament duduie – Firmele germane, creștere de 8 ori mai mare a veniturilor decât cea a firmelor americane / O companie europeană, în top 5 mondial

Producătorii europeni și, mai ales, germani de armament au vândut semnificativ mai mult echipament militar în 2024 – an cu câștiguri record, potrivit unui raport realizat de. Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), transmite DW.

Veniturile celor mai importanți 100 de producători de armament de la nivel mondial din vânzarea de arme și servicii militare au fost anul trecut de 679 de miliarde de dolari (582 de miliarde de euro).

Aceasta reprezintă o creștere ajustată pentru inflație de 5,9% față de 2023. Chiar și atunci, tensiunile geopolitice tot mai mari și, mai ales, războiul din Ucraina au dus la o cerere crescută de armament. În 2024, această tendință a accelerat și mai mult.

Companiile germane au înregistrat creșteri de nouă ori mai mari decât ale celor americane

Dintre cele 100 de companii, 39 sunt în SUA, țara dominantă. Aceste 39 de companii reprezintă puțin sub jumătate din veniturile globale din vânzarea de armament. Totuși, rata lor de creștere de 3,8% este relativ modestă. Situația este diferită pentru cele 26 de companii europene (excluzând Rusia). Per ansamblu, acestea au înregistrat o creștere a veniturilor de 13%.

Companiile germane au avut succes deosebit, crescând cu până la 36%.

„Aproape tot este legat de invazia Rusiei în Ucraina”, a spus Nan Tian, unul dintre autorii studiului. „A existat o creștere a cererii din partea armatei germane. Fie că este vorba de Rheinmetall sau Diehl, construind tancuri, transportoare blindate, muniție, desigur pentru armata germană pentru a înlocui ce au trimis în Ucraina ca ajutor militar, dar și pentru a-și extinde numărul de tancuri, vehicule de luptă pentru infanterie etc.”

Economia de război a Rusiei prosperă în ciuda sancțiunilor

Rusia este listată separat în clasamentul SIPRI. Nu este surprinzător că producătorii ruși de armament au înregistrat o creștere semnificativă. Deși veniturile din export ale Rusiei au scăzut din cauza sancțiunilor internaționale, creșterea bruscă a cererii interne a compensat pierderile.

„Rusia este un caz special”, a spus Nan Tian de la SIPRI. „Țara și-a schimbat complet prioritățile. Producția a fost, în ultimii trei ani, orientată către o economie de război.” Toate resursele au fost canalizate către război, a spus Tian. Potrivit raportului SIPRI, Rusia a crescut producția de obuze de artilerie de 152 mm cu 420% între 2022 și 2024: de la 250.000 la 1,3 milioane.

Din cauza sancțiunilor internaționale, industria de armament rusă duce lipsă de piese din străinătate, în special componente electronice pentru aeronave. Totuși, ideea că economia Rusiei s-ar prăbuși s-a dovedit a fi falsă, a spus Nan Tian. „Țara este acum mult mai afectată decât ar fi fost dacă nu ar fi invadat Ucraina, pentru că, desigur, nu ar fi existat sancțiuni, dar a demonstrat că este destul de rezistentă la aceste sancțiuni și probleme economice.”

Nan Tian consideră că transformarea economiei ruse a mers atât de departe încât, dacă se va obține o pace durabilă în Ucraina, va fi dificil pentru Rusia să revină la o economie non-beligerantă.

Veniturile în scădere ale Chinei din cauza corupției

Asia se clasează pe locul trei după SUA și Europa, cu 23 de companii de armament listate. Dar Asia este singura regiune unde companiile au avut venituri mai mici decât în 2023. În principal, companiile chineze au înregistrat o scădere semnificativă de 10%. Nicio altă țară nu a raportat o astfel de scădere, potrivit raportului SIPRI.

„Aceasta aproape că nu are nicio legătură cu pacea regiunilor”, a spus Nan Tian. „În mod specific, Asia și China, motivul scăderii a fost că au existat multe acuzații de corupție împotriva companiilor chineze de armament”, explică Tian, precizând că acest lucru a dus la anularea sau amânarea comenzilor mai mari de armament.

În schimb, companiile din Orientul Mijlociu au înregistrat creșteri mai mari, de 14%. Niciodată până acum această regiune nu a fost reprezentată în statisticile anuale SIPRI de atât de multe companii: nouă în total. Trei dintre acestea sunt în Israel, care are o cerere particulară pentru drone și sisteme de apărare aeriană.

Această regiune include și Turcia, care a înregistrat din nou venituri crescute. Totuși, Baykar, producătorul dronei de luptă și recunoaștere Bayraktar, nu a reușit să atingă cifrele de export către Ucraina din 2024.

Pentru prima dată din 2017 când o companie ne-americană intră în top 5

Potrivit SIPRI, cele cinci cele mai mari companii de armament din lume sunt Lockheed Martin (care produce avioane de vânătoare F35), RTX (fost Raytheon Technologies, care produce motoare de aeronave și drone), Northrop Grumman (care produce rachete cu rază lungă), BAE Systems și General Dynamics (care produce submarine nucleare și rachete ghidate). Cu excepția companiei britanice BAE Systems, toate sunt în SUA.

Este pentru prima dată din 2017 când o companie ne-americană apare printre cei cinci cei mai mari producători de armament. Ca reper, divizia militară a consorțiului european Airbus se clasează pe locul 13 în topul celor 100 de companii cele mai importante, în timp ce compania germană Rheinmetall se află pe locul 20.

În 2024, patru dintre aceste 100 de companii aveau sediul în Germania: Rheinmetall, Thyssenkrupp, Hensoldt și Diehl. Împreună, au generat venituri de 14,9 miliarde de dolari. Războiul din Ucraina a dus la un număr mare de comenzi, în special de la producătorul Diehl pentru sistemele lor de apărare terestre.

Comanda de obuze de artilerie de 155 mm pentru Bundeswehr, armata germană, este cea mai mare comandă de muniție din istoria companiei. Rheinmetall a reușit să câștige cu 47% mai mult din tancuri, vehicule blindate și muniție.

KNDS, alianța germano-franceză a producătorilor de tancuri Krauss-Maffei, Wegmann și Nexter, se clasează pe locul 42. Această societate mixtă a crescut și ea. Cu 40%, numărul comenzilor a crescut semnificativ mai mult decât veniturile, care au crescut cu 14%. Și aici, războiul din Ucraina și amenințarea din partea Rusiei au făcut ca comenzile să fie pline.

