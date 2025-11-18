O nouă fabrică în Prahova – SIPEX investește 20 mil. $

Distribuitorul de materiale de construcții SIPEX va începe în 2026 construirea unei fabrici în Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, o investiție în valoare de 20 de milioane de euro.

Compania are toate avizele pentru depunerea documentației PUZ și estimează că termenul de finalizare al unității de producție este 2027, în funcție de sursele de finanțare ce vor fi atrase.

SIPEX va produce la Ariceștii Rahtivani mortare uscate și materiale termoizolante.

300 de angajați și 12 centre logistice

SIPEX a încheiat primele nouă luni din acest an cu afaceri de peste 256 milioane de lei, cu o ușoară o creștere de 2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net al companiei a fost de 2,8 milioane lei, aproape dublu fata de perioada similara a anului trecut (+94,5%).

SIPEX are 300 de angajați, 12 centre logistice și un parc auto de 191 de autovehicule. Compania a fost listată la Bursa de Valori București în piața AeRO în 3 iunie 2022, în urma unui plasament privat prin care a atras 10,6 milioane lei de la 54 de investitori, iar începând cu 20 martie 2023 acțiunile au intrat în structura indicelui BETAeRO.

„Anul 2025 este un an în care este testată capacitatea de adaptare și viziunea pe termen lung a companiilor. Într-un context economic marcat de presiunea costurilor și scăderea cererii în segmentul B2B, SIPEX și-a consolidat poziția printr-o planificare atentă a vânzărilor, un control riguros al stocurilor și o disciplină financiară constantă. Canalul Retail rămâne principalul motor de creștere, cu vânzări mai mari cu peste 6,6 milioane lei față de primele nouă luni din 2024. În același timp, canalul B2B, deși a înregistrat o scădere moderată de 2,2%, rămâne esențial pentru dezvoltarea strategică a companiei. În trimestrul al treilea am înregistrat cea mai mare cifră de afaceri din an”, spune Irinel Gheorghe, CEO SIPEX.

