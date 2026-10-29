Confederațiile sindicale se întâlnesc luni cu premierul, dar cer o discuție separată și cu miniștrii PSD și cu Sorin Grindeanu

Cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional au cerut joi premierului şi preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, întâlniri separate pentru identificarea unor soluţii la principalele probleme economice şi sociale ce afectează salariaţii şi populaţia României.

”Cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional au transmis astăzi două solicitări oficiale, adresate premierului României, Luca Niculescu, şi preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru identificarea unor soluţii la principalele probleme economice şi sociale care afectează salariaţii şi populaţia României. În urma demersului, reprezentanţii confederaţiilor sindicale sunt aşteptaţi luni, la ora 16:00, la Guvern, pentru o întâlnire de lucru”, anunţă BNS într-un comunicat.

„Vă aducem la cunoștință intenția noastră de a solicita, în cadrul aceleiași întâlniri, convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), pentru consultări privind calendarul măsurilor și acțiunilor prevăzute în programul de guvernare, anterior supunerii acestuia aprobării Parlamentului României, precum și pentru discutarea nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2027„, se precizează în scrisoare trimisă de confederații premierului Luca Niculescu.

În urma acestei cereri, premierul Luca Niculescu a acceptat o întâlnire ce va avea loc luni.

Sindicaliștii vor o „discuție aplicată” cu miniștrii PSD – cu termene și responsabilități clare

Cererea adresată PSD vizează analizarea și identificarea unor soluții concrete pentru principalele probleme economice și sociale care afectează salariații și populația României, spun sindicaliștii.

Se așteaptă discutarea măsurilor concrete, transmis confederațiile:

„Propunem ca agenda întâlnirii să cuprindă prioritățile Partidului Social Democrat în guvernarea Luca Niculescu și, de asemenea, să contribuim cu propuneri de soluții pentru principalele probleme cu care se confruntă lucrătorii.

Având în vedere importanța acestor subiecte și impactul lor direct asupra nivelului de trai, considerăm necesară organizarea unei discuții aplicate, care să permită prezentarea punctelor de vedere ale confederațiilor sindicale și identificarea unor măsuri concrete, cu termene și responsabilități clare”, menționează scrisoarea trimisă PSD.

Confederațiile așteaptă acum și răspunsul PSD, cu stabilirea unei întâlniri cu preşedintele formațiunii, Sorin Grindeanu, şi cu cei 11 miniştri social-democraţi, în vederea analizării priorităţilor sociale şi economice şi identificării unor măsuri concrete pentru protejarea nivelului de trai şi a drepturilor lucrătorilor.

Pensiile vor crește, dar nu se știe cu cât

Ministerul Muncii pregăteşte indexarea pensiilor ”conform legii” şi va înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea, dar salariul minim va fi același la începutul anului 2027 (4.325 lei brut), conform declarațiilor făcute de ministrul Florin Manole după votul de învestitură.

Impactul majorării pensiilor ar fi de aproximativ 9,6 miliarde de lei, dacă s-ar face conform legii.

Principalele măsuri pregătite în legătură cu pensiile – vor crește, dar

Salariul minim va fi același, cel puțin la începutul anului

Discuțiile despre salariul minim vor începe în perioada următoare, pornind de la datele Institutului Naţional de Statistică, dar anul 2027 va începe cu aceeași valoare a acestui venit, a mai anunțat ministrul.

Sindicaliștii cer măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare, deblocarea veniturilor și majorarea salariului minim cu 675 de lei brut.

Patronatele vor ca următoarea creștere a salariului minim să fi amânată un an.

„La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4.325 brut”, a spus Florin Manole.

„Discuţia despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informaţiile de la Institutul de Statistică, informaţiile agregate în formula de calcul conform legii, care să ţină cont de productivitate, de toţi indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Naţional tripartit şi la masa dialogului cu sindicatele şi patronatele vom lua o decizie”, a explicat ministrul Muncii.

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