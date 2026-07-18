Sindicatele critică noul proiect al legii salarizării și anunță noi proteste

Sindicatele din Educație, Sănătate și Poliție critică noul proiect al legii salarizării, despre care susțin că nu rezolvă inechitățile existente și nu răspunde problemelor din sistemele publice. FSLI și Federația „Spiru Haret” cer Parlamentului să modifice proiectul, SANITAS anunță o grevă de avertisment luni și menține perspectiva unei greve generale pe 28 iulie, iar reprezentanții polițiștilor reclamă, la rândul lor, că modificările propuse nu răspund tuturor revendicărilor, potrivit declarațiilor făcute de liderii sindicali pentru Agerpres și Antena 3 CNN.

Sindicatele din Educație: Proiectul adâncește discriminările salariale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” condamnă modul în care Guvernul tratează Educația prin noul proiect de lege și cer Parlamentului să corecteze ceea ce numesc o „gravă nedreptate”.

Sindicaliștii susțin că varianta „îmbunătățită” reprezintă o nouă „ofensă” pentru personalul din învățământ și că proiectul încalcă angajamente asumate de Guvern și ignoră prevederi legale.

„În loc să elimine inechitățile și să redea profesiei didactice statutul pe care îl merită, proiectul adâncește discriminările salariale, accentuează lipsa de atractivitate a carierei didactice și condamnă sistemul de învățământ la un declin și mai accentuat”, se arată într-un comunicat.

FSLI și „Spiru Haret” afirmă că proiectul „ignoră complet” prevederile OUG nr. 57/2023, adoptată după greva generală din Educație din 2023, și că noua grilă nu mai reflectă evoluția profesională a cadrelor didactice. Sindicaliștii susțin că raportul dintre salariul profesorului debutant și cel maxim al unui profesor cu gradul didactic I și vechime maximă este sub nivelul de cel puțin 1,47:1 pe care îl consideră necesar.

Federațiile reclamă și renunțarea la un angajament potrivit căruia salariul maxim al unui profesor cu gradul I și vechime maximă urma să fie echivalent cu cel al unui medic specialist. Potrivit sindicaliștilor, diferența propusă în noua grilă este de aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorului.

Față de varianta prezentată în luna mai, majorările sunt considerate „pur simbolice”. Profesorul debutant ar urma să primească 410 lei brut în plus, aproximativ 240 de lei net, iar profesorul cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime, 164 de lei brut, aproximativ 96 de lei net.

Sindicaliștii critică și suma de 410 lei brut pentru dirigenție, precum și diminuarea unor indemnizații pentru predarea în regim simultan, activitatea în zone izolate și practica pedagogică.

„Parlamentul are obligația de a corecta această gravă nedreptate”, transmit cele două federații, care avertizează că proiectul ar putea duce la noi acțiuni de protest.

Iulian Pope (SANITAS): „Nu putem vorbi despre o lege bună sau mulțumitoare”

Președintele SANITAS, Iulian Pope, a declarat că greva de avertisment programată luni, 20 iulie, va avea loc și că, în acest moment, nu există motive pentru anularea grevei generale anunțate pentru 28 iulie.

„În orice variantă, greva de avertisment de luni se va desfășura. (…) Nu avem niciun motiv să credem că această grevă generală, anunțată pentru 28 iulie, nu se va desfășura”, a declarat Pope, potrivit Antena 3 CNN.

El a criticat modificările privind salarizarea personalului sanitar, apreciind că îmbunătățirile sunt insuficiente.

„Îmbunătățirile sunt aproape nesemnificative, la unele grile o creștere de 0,02 în coeficient”, a spus Pope, care a susținut că noile prevederi privind plata continuității și a gărzilor ar putea genera pierderi pentru serviciile de ambulanță și pentru secțiile ATI și UPU-SMURD.

„Deci nu putem vorbi despre o lege bună sau mulțumitoare”, a concluzionat liderul SANITAS.

Greva de avertisment este programată luni, între orele 9:00 și 11:00, interval în care, potrivit SANITAS, vor fi asigurate urgențele și o treime din restul activității.

Bogdan Hossu (Cartel Alfa): „Sunt disfuncționalități”

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, susține că noul proiect conține unele corecții față de varianta din 25 mai, însă acestea nu rezolvă problemele semnalate de sindicate.

„Față de textul din 25 mai s-au făcut, se pare, niște îmbunătățiri, dar care nu au rezolvat toate problemele. Din contră, se pare că se adâncește”, a declarat Hossu.

El a criticat mecanismul prin care fondul de salarii ar putea fi influențat de evoluția PIB-ului și susține că sindicaliștii consideră actuala Lege 153 o variantă mai bună decât noul proiect. Analiza textului și a anexelor va continua înaintea consultărilor cu partidele parlamentare.

Mihai Zlat (Sindicatul Polițiștilor): „Sunt lucruri care au fost îmbunătățite”

Vicepreședintele Sindicatului Polițiștilor, Mihai Zlat, a declarat că organizația a transmis aproape 50 de pagini de amendamente la proiectul anterior și că o parte dintre propuneri au fost preluate.

„Sunt lucruri care au fost îmbunătățite, sunt lucruri pe care domnul Pîslaru le-a luat prin proiect și a constatat că ele sunt îndreptățite, acele revendicări ale noastre”, a afirmat Zlat.

El a cerut însă ca noua lege să nu ducă la plafonarea sau înghețarea salariilor în următorii ani și a atras atenția asupra deficitului de personal din Poliție și Armată și a scăderii numărului de candidați la școlile de profil.

„În momentul în care, de exemplu, la noi ai 30% deficit (…) trebuie să vii cu niște măsuri clare în zona salarială pentru a stimula acest sistem de apărare și ordine publică”, a declarat Mihai Zlat.

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