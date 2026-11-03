Sindicatele cer un salariu minim de 4.652 de lei brut în 2027 – Studiul BNS pe care a fost estimată valoarea

Salariul minim pe economie brut ar trebui să fie de 4.652 de lei, faţă de 4.325 de lei în prezent, bazat pe un coş minim de consum oficial şi susţinut prin negociere colectivă reală, a solicitat Blocul Național Sindical (BNS), marți, la prezentarea unui studiu referitor la acest venit.

Aceasta este suma minimă pe care confederațiile sindicale o vor apăra la negocierile cu patronatele și guvernanții, dar cu aplicarea de la 1 ianuarie.

Studiul „Adecvarea salariului minim în România. Evaluarea ex-post a implementării Directivei (UE) 2022/2041 pentru anii 2025-2026”, realizat la doi ani de la transpunerea directivei europene, arată că unul din patru salariaţi din România continuă să câştige în jurul salariului minim, iar o treime din total (1,71 milioane de lucrători cu normă întreagă) (o treime din total) câştigă cu maximum 5% peste salariul minim brut.

România ocupă, astfel, locul 20 din 22 în Uniunea Europeană (cu 825 euro valoarea salariului minim, în semestrul doi din 2026).

Distribuţia salariilor în economia românească a rămas blocată

Distribuţia salariilor în economia românească a rămas blocată, iar transpunerea pe hârtie a directivei nu a adus schimbările structurale de care au nevoie lucrătorii români, menționează studiul.

Astfel, analiza pe tranșe de venit arată în continuare o supraaglomerare în zona celor mai mici venituri din muncă:

Peste 1,4 milioane de salariați (26,9%) au un salariu de bază de cel mult 4.400 de lei, adică minimul plus 1,7%. Practic, unul din patru salariați cu normă întreagă câștigă salariul minim sau o sumă care diferă de el cu cel mult 75 de lei.

Tranșa 4.326 – 4.400 de lei, de numai 75 de lei, are aproape tot atâția salariați (684.864) câți sunt exact la minim. În iulie 2024, tranșa comparabilă 3.701 – 3.750 de lei, mai îngustă (50 de lei), avea 390.947 de salariați. Numărul salariaților plătiți imediat deasupra minimului aproape s-a dublat.

1,71 milioane de salariați (32,5%) câștigă cel mult 4.567 de lei. În iulie 2024, ponderea corespunzătoare era 32,6%.85 Partea de jos a distribuției a rămas practic neschimbată după doi ani de aplicare a Directivei.

80,9% dintre salariați au un salariu de bază de cel mult 9.700 de lei, aproximativ nivelul câștigului salarial mediu brut din iulie 2026 (9.709 lei). Pentru opt din zece salariați, salariul mediu rămâne o aspirație.

O gospodărie cu un salariu minim și unul mediu acoperă doar 70% din coșul minim pentru traiul decent al familiei clasice

Gospodărie cu un salariu minim şi unul mediu (circa 8.200 de lei net) acoperă doar circa 70% din coşul pentru doi copii, cu mențiunea că România nu are încă un coş minim oficial (Legea nr. 174/2020).

Directiva europeană cere un mecanism clar şi stabil de stabilire a salariului minim garantat pe economie, evaluarea adecvării faţă de un reper şi un plan pentru negocierea colectivă acolo unde acoperirea este sub 80%. Legea nr. 283/2024, care aplică directiva, prevede actualizare anuală, după consultarea sindicatelor şi patronatelor, un reper de adecvare de 47-52% din câştigul salarial mediu brut şi amenzi mai mari pentru neplata salariului minim.

„Directiva a introdus pentru prima dată, nu doar pentru România, ci pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, nişte mecanisme predictibile, astfel încât să ieşim din zodia în care politicianul aflat la putere, şi cu mâna pe pix şi pe decizie, să spună: pentru anul ăsta stabilim ca salariul minim să fie…, atât am făcut un calcul… sau anul ăsta îngheţăm salariul minim… Mai e cazul să mai creştem sau vin alegerile? Hai să îl creştem, că avem nevoie de voturi. Şi au spus: mergem pe această linie: mecanisme tripartite – guvern, patronat, sindicate -, transparenţă, indicatori publici. Nu vă mai jucaţi cu aceste valori! Ce face România? Transpune directiva? Ea e în vigoare printr-o lege aprobată în urmă cu doi ani. Stabileşte ulterior, prin hotărâre de guvern, în conformitate cu principiile din lege, un mecanism, o formulă de calcul, indicatori. Mai stabileşte atribuţii în dreptul Ministerului Muncii, care în fiecare toamnă trebuie să prezinte o analiză de impact, cu cifre, cu date, cu evoluţii, cât ar trebui să fie salariul minim de la 1 ianuarie al anului care urmează. Evident, anul trecut, Ministerul Muncii, din întâmplare, acelaşi ministru, scoate din toamnă public raportul. El arăta fără echivoc faptul că în România trebuie să crească salariul minim la 4.325, de la 1 ianuarie. Ce se întâmplă? Decizia politică e alta”, a declarat Dumitru Costin, liderul BNS, la prezentarea studiului.

El a amintit că autoritățile au amânat majorarea cu șase luni, anul trecut: „În discuţiile purtate în spatele uşilor închise între reprezentanţii Guvernului, ai coaliţiei şi ai mediului de afaceri, s-a spus: e prea mult, nu putem să ducem toate lucrurile astea! Şi atunci, o masă mare de salariaţi plătiţi pe salariul minim au fost sacrificaţi pentru înţelegerea aceea de a creşte salariul minim de la 1 iulie. Ce s-a întâmplat cu salariaţii plătiţi pe salariul minim, de câţi bani au fost deposedaţi în fiecare lună? E ca şi cum atunci când ţi-ai luat leafa, a venit cineva şi ţi-a luat din banii tăi o sumă”, a arătat liderul sindical.

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