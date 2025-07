Sindicatele amenință cu greva în generală și cu blocarea începutului de an școlar, dacă nu se ține cont propunerile lor la unele măsuri

Sindicatele iau în calcul greva generală în luna septembrie dacă nu se ține cont de soluțiile propuse ca alternativă la unele dintre măsurile de reformă anunțate de guvernanți, a declarat, miercuri, liderul Confederației sindicale cartel Alfa, Bogdan Hossu, după discuțiile purtate la Palatul Victoria cu vicepremierul Dragoș Anastasiu.

Inflația și măsurile de austeritate pun presiune pe nivelul de trai al angajaților, astfel încât în septembrie, când se va resimți puternic impactul asupra nivelului de trai, nu este exclusă o decizie a sindicaliștilor de a intra în grevă generală până la la demisia Guvernului, dacă nu se vor lua în considerare și propunerile lor.

„Este greu de spus ce se va întâmpla cu pasul doi sau trei, dar, la ora actuală, decizia bazei noastre, a confederațiilor sindicale, este că vom fi împinși probabil în luna septembrie, credem că atunci impactul va fi major în buzunarul fiecărui cetățean, la grevă generală pe o singură solicitare – căderea actualului Guvern. Depinde de ceea ce va face acest guvern până în septembrie. Sunt măsuri care pot să compenseze parțial diferitele situații cu care ne confruntăm la ora actuală, măsuri însă care trebuie să fie luate de către Guvern, de aceea am cerut să intrăm în comisiile respective, pentru că încercăm să argumentăm și, în același timp, să găsim soluții care să rezolve și aspirațiile Guvernului, pe de o parte, și doleanțele membrilor noștri de sindicat”, a declarat Bogdan Hossu la ieșirea din Palatul Victoria.

„Noi am înaintat lista de probleme – patru confederații – și lista de reforme care ar trebui să completeze și să rezolve diferitele probleme din mediul bugetar și mediul economic. Din punct de vedere pragmatic, putem să spunem că am ajuns la concluzia că există miniștri sau viceprim-miniștri care sunt responsabili de diferite piloane de reformă în structura pasului doi și trei și că au înțeles mesajul de a lua câte un reprezentant de la fiecare confederație sindicală și patronală reprezentativă și a-l introduce în grupul respectiv de lucru. Ceea ce se dorește este realmente de a realiza un acord care să rezolve problemele. (…) Domnul Anastasiu a zis să desemnăm un reprezentant din partea fiecărei confederații sindicale și patronale și va intra în comisia respectivă și va analiza toate propunerile”, a mai spus liderul cartel Alfa.

Cartel Alfa dorește monitorizarea eficienței măsurilor de austeritate și corectarea lor în colaborare cu partenerii sociali

Bogdan Hossu a cerut o analiză lunară privind eficiența și consecințele măsurilor asumate deja prin răspunderea Guvernului, astfel încât să fie posibilă o corecție din mers, acolo unde este cazul. În caz

„Noi considerăm că multe din deciziile luate, transformate în acte normative, nu vor avea efectul benefic și va fi numai un efect social împotriva reformelor și a măsurilor care trebuie luate ca atare. În condițiile respective, dacă monitorizăm, noi considerăm că anumite lucruri se pot anula din deciziile deja luate, modifica în sensul pozitiv și în momentul respectiv putem rezolva problemele”, a declarat liderul cartel Alfa, după ieșirea de la Palatul Victoria.

Ce alte revendicări a prezentat Alfa

Guvernul ar trebui să stabilească un calendar mult mai clar al implementării măsurilor avute în vedere și să aibă între priorități, de exemplu, stabilirea salariului minim garantat în plată pentru anul 2026. „Este o prioritate nu doar pentru sectorul bugetar, dar e o prioritate pentru sectorul economic. O să vedem ce se întâmplă. Domnia sa a zis că va face toate demersurile atât la primul ministru și la nivelul colegilor săi din Guvern, care sunt responsabili de celelalte piloane de reformă, pentru a aplica cu prioritate și a introduce partenerii sociali”, a menționat liderul sindical.

Analiză pragmatică pentru ca anumite măsuri să nu fie anulate de CCR. „În pachetul doi ceea ce constatăm este că, datorită lipsei de expertiză sau de cunoaștere legislativă adecvată, s-ar putea să ne trezim că multe din măsurile lor vor fi anulate de Curtea Constituțională. Ceea ce am înțeles este că simultan cu întâlnirea noastră a fost și întâlnirea coaliției și coaliția a decis legat de acest lucru că pasul doi nu va mai fi prin asumarea răspunderii. (…) Chestiunea cu impozitarea diferită pentru pensiile speciale (…) a căzut la Curtea Constituțională. Același lucru s-ar putea să se întâmple, de exemplu, și în domeniul modificărilor legate de contractele de management ale Consiliilor de administrație, reprezentanților în AGA, într-o formă sau alta. Deci, trebuie o analiză mult mai pragmatică legată de acest lucru”, a explicat Hossu.

Sindicatele din Educație amenință cu greva – atât în vacanță, cât și la începutul anului școlar

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a anunțat că începând de săptămâna viitoare sindicaliștii din educație vor relua protestele, ceea ce ar fi o premieră pentru România, întrucât s-a intrat deja în vacanță, în marea majoritate a unităților.

Angajații din educație sunt nemulțumiți în special de creșterea normei didactice, ceea ce, spun ei, ar înseamnă „un dezastru” în urma căruia „se pierd 15.000 de posturi de profesor”, deși ministrul Daniel David a explicat că nu se va întâmpla acest lucru.

În opinia lui Simion Hănescu, sistemul de educație este cel mai afectat de măsurile de austeritate: „Am abordat probleme din educație și am spus-o domnului Anastasiu răspicat: din păcate, sistemul educațional este cel mai lovit prin planul 1 de măsuri și cu un impact financiar nesemnificativ ca și economie. Conform datelor pe care le știm, în jur de 0,2% din PIB, o sumă foarte mică. Iar cea mai dură problemă care urmează să fie luată este cea legată de mărirea normei didactice. Am cerut astăzi foarte clar să se amâne cu cel puțin un an de zile, pentru că a mări norma didactică acum, conform simulărilor făcute, înseamnă dezastru și nu folosesc cuvinte mari. Sunt foarte mulți profesori cărora nu li se poate asigura norma de 20 de ore, practic vor intra în restrângere de activitate sau, așa cum a spus-o ministrul Educației, le-a recomandat să facă naveta, să meargă acolo unde găsesc ore, adică vor fi costurile din navetă mai mari decât cele două ore”.

Liderul FSLI a mai avertizat că începutul noului an școlar ar putea sta sub semnul întrebării. „După ce vin oamenii la școală, după 1 septembrie, îi vom consulta și este posibil ca anul viitor să fie sub semnul întrebării. Mă refer la începutul de an școlar. Pentru că nemulțumite sunt imense”, a spus Simion Hăncescu.

