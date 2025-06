Proteste: Sindicatele, studenții și multe alte organizații somează Guvernul să discute măsurile de austeritate și să înceapă tăierile cu pensiile speciale și privilegiile politicienilor

Cele cinci confederații sindicale îi solicită premierului Ilie Bolojan o întâlnire urgentă pentru discutarea măsurilor de corecție bugetară ce vor afecta angajații, avertizând că în lipsa unui dialog real vor organiza proteste masive pe 15 iulie, ziua în care Guvernul urmează să își asume răspunderea în Parlament pentru pachetul de măsuri fiscale și de austeritate.

O discuție urgentă cu premierul cere și Asociația Prosumatorilor, nemulțumită de suspendarea programelor „Casa Verde Fotovoltaic”, „Baterii” şi „Pompe de căldură”, iar studenții anunță continuarea protestelor pentru a convinge executivul să păstreze formula actuală de acordare a burselor.

Cei nemulțumiți de programul anunțat al reducerii cheltuielilor bugetare critică numărul mare de demnitari și funcții politice fără competențe, acuzând că tăierile ar trebui să vizeze mai întâi aceste categorii, nu angajații din sectorul bugetar care muncesc onest sau studenții.

Ei solicită reforme urgente privind pensiile speciale, numirile politice în companiile de stat și reducerea privilegiilor parlamentarilor.

Confederațiile cer premierului o întâlnire urgentă, luni, în caz contrar anunță un plan comun de luptă sindicală împotriva austerității

Cele cinci confederații sindicale – CNS cartel Alfa, CNSLR-Frăția, Blocul Național Sindical, CSDR și CSN Meridian -au decis să acționeze coordonat în fața măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Confederațiile reclamă că au fost „eliminate de la consultarea reală” pe tema măsurilor de austeritate adoptate de guvern şi solicită premierului Ilie Bolojan o întâlnire de urgenţă, în cursul zilei de luni.

„Toate cele cinci confederaţii am hotărât să avem o singură voce, să avem acţiune comună în ceea ce priveşte procedura prin care am fost eliminaţi de la consultarea reală şi transparenţa cu privire la adoptarea acestor acte normative. Prin urmare, am semnat împreună, toate cele cinci confederaţii o scrisoare către premierul Bolojan căruia i-am cerut întrunirea de urgenţă cu cele cinci confederaţi sindicale, pe tema măsurilor de austeritate, în cursul zilei de astăzi, până la adoptarea actului normativ în cauză”, a declarat vicepreşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Mircea Burlacu.

„Nu noi, salariaţii, nu noi, organizaţiile sindicale ne facem vinovaţi de situaţia dezastruoasă în care se află bugetul Românei” transmit sindicaliştii, anunţând proteste şi chiar grevă generală dacă „nu se ajunge la un numitor comun” privind modul în care se va face corecția bugetară.

Planul în 3 pași al acțiunilor pregătite pentru situația în care nu vor avea loc negocieri, iar măsurile de austeritate vor fi adoptate fără consultarea lor:

Solicita președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul dintre sindicate și Guvern, printr-o cerere oficială transmisă în cazul refuzului premierului de a discuta. „Dacă constatăm că în cursul zilei de astăzi nu primim o astfel de invitaţie, mâine de dimineaţă, la prima oră, va pleca o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru a-şi exercita dreptul constituţional la mediere astfel încât să medieze conflictul dintre confederaţiile sindicale şi Guvernul României”, potrivit liderului Mircea Burlacu.

Vor organiza un protest masiv de stradă pe 15 iulie, ziua în care Guvernul urmează să își asume răspunderea în Parlament pentru pachetul de măsuri fiscale, pentru a atrage atenția asupra impactului social al acestor măsuri. Vor participa cel puțin 50.000 de sindicaliști, spun cele cinci confederații.

Vor iniția procedurile pentru o grevă generală începând din toamnă.

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România cere o audienţă la premierul Ilie Bolojan şi la ministrul Mediului

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a solicitat oficial o audiență prim-ministrului Ilie Bolojan și ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în contextul declarațiilor făcute de premier pe 27 iunie 2025, care sugerau posibila suspendare a finanțărilor prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru programele de sprijin destinate prosumatorilor.

Programele „Casa Verde Fotovoltaic”, „Baterii” și „Pompe de căldură” sunt esențiale pentru reducerea dependenței de importurile de energie și pentru susținerea rețelei naționale în perioadele de vârf de consum, motiv pentru care solicită continuarea și optimizarea lor, nu întreruperea acestora.

În cadrul audienței cerute, APCE intenționează să clarifice rolul real și contribuția prosumatorilor în contextul angajamentelor climatice și energetice asumate de România la nivel european, să prezinte exemple de bune practici din alte state europene și să propună soluții concrete pentru susținerea viitorilor prosumatori.

„Prosumatorii reprezintă un element esenţial al viitorului energetic sustenabil, cu multiple beneficii atât pentru reţeaua naţională, cât şi pentru protecţia mediului dar mai ales reducerea costurilor la importurile de energie, cunoscut fiind ca Romania nu-si poate produce energia electrica necesară zilnic recurgând la importuri masive, dimineaţa şi seara”, menționează APCE.

Subiectele pe care asociația dorește să le aborderze:

clarificarea rolului şi contribuţiei reale a prosumatorilor în contextul angajamentelor climatice şi energetice asumate de România la nivel european;

prezentarea exemplelor de bune practici şi a sprijinului guvernamental din alte state europene;

formularea de propuneri concrete pentru optimizarea şi continuarea programelor „Casa Verde Fotovoltaic”, „Baterii” şi „Pompe de căldură” în 2025, finanţate inclusiv din fonduri provenite din taxarea poluatorilor;

prezentarea poblemele reale ale prosumatorilor, cauzele reale care duc la ne-acomodarea unor numar mare de prosumatori in retelele ne-modernizate si politica de descurajare aplicata constant de catre ANRE.

”A.P.C.E. consideră că orice decizie majoră privind viitorul prosumatorilor trebuie luată în urma unui dialog transparent şi profesionist cu societatea civilă şi organizaţiile de profil. Este esenţial să ne asigurăm că România nu pierde oportunitatea de a stimula producţia locală de energie verde şi de a sprijini cetăţenii în tranziţia spre un viitor energetic sustenabil. APCE îşi exprimă încrederea că această invitaţie la dialog va fi acceptată şi va contribui la conturarea unor politici publice corecte şi echilibrate, în beneficiul tuturor românilor, se arată în comunicatul asociației.

Studenții solicită conservarea actualei formule de calculare a fondului de burse

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) își va continua protestele prin care cer eliminarea măsurilor de austeritate care-i afectează și păstrarea formulei de calcul a fondului de burse prezentă în legislaţie, precum și alocarea unei finanțări adecvate domeniului educaţiei.

Educaţia nu este o cheltuială, ci o investiţie pentru viitor şi ar trebui privită astfel de către decidenţi, pentru a asigura şanse egale tuturor în societate, menționează un comunicat al asociației.

Concret, studenții revendică eliminarea prevederii din Programul de guvernare conform căreia calcularea fondului de burse pentru studenţi s-ar face prin raportare la salariul minim net, nu la cel brut, cum este în prezent reglementat prin Legea învăţământului superior nr. 199/2023. O astfel de măsură ar duce la scăderea fondului de burse cu aproximativ 40%, şi implicit la diminuarea numărului de beneficiari, în contextul în care abandonul universitar este deja la un nivel îngrijorător, argumentează ANOSR, în susținerea solicitării lor.

Premierul, categoric: Sistemul burselor trebuie reconfigurat

Premierul Ilie Bolojan are o poziție fermă și critică la adresa modului în care au fost acordate bursele până acum, considerând că notele elevilor și studenților au fost mărite artificial („din pix”) pentru a justifica acordarea burselor, fără ca efortul școlar să fie real și să corespunzător avansului de la 188 milioane lei la 4,7 miliarde lei, înregistrat în trei ani de cheltuielile cu bursele:

„Am dezvoltat un pachet de burse pentru elevi, care a plecat acum trei ani de zile, de la 188 de milioane de lei pe toată țara, și am ajuns la 4,7 miliarde de lei în trei ani de zile. Deci o creștere imensă. Sunt bune orice fel de burse, dar gândiți-vă că plătim un miliard de euro, aproape, doar pe bursele elevilor. Și cei care fac o analiză a notelor vor constata o dinamică crescătoare peste pragul stabilit, imediat după ce au apărut bursele. Sigur, nu datorită efortului elevului, combinat cu cel didactic, ci datorită reperului de bursă, și acest lucru trebuie reconfigurat”.

Sindicatul din INS Bucureşti, scrisoare deschisă către premierul Bolojan: Institutul riscă să intre în colaps funcţional

Sindicatul Institutului Național de Statistică (INS) atrage atenția asupra riscului de colaps funcțional al instituției generat de măsurile de austeritate care se suprapun peste probleme cronice precum subdimensionarea personalului, salariile neatractive și volumul mare de muncă.

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, sindicaliștii susțin că reformele propuse în administrația publică trebuie să fie echitabile, transparente și echilibrate, și să nu afecteze instituțiile vitale precum INS.

Ei atrag atenția că există un risc uriaș să fie declanșat un exod al specialiștilor din instituție, agravat de reorganizările recente și de presiunea și volumul de muncă în creștere în contextul aderării României la OCDE și angajamentelor față de EUROSTAT.

Sindicaliștii critică numărul mare de demnitari și funcții politice fără competențe, sugerând că reducerile ar trebui să vizeze mai întâi aceste categorii, nu angajații din sectorul bugetar care muncesc onest. Ei solicită reforme urgente privind pensiile speciale, numirile politice în companiile de stat și reducerea privilegiilor parlamentarilor.

Sindicatul consideră nedrept faptul că angajații INS sunt obligați să accepte reduceri salariale de 10% în condițiile unor majorări de taxe și impozite, și a unor venituri sub media națională.

Revendicările

Sindicaliștii cer premierului să recunoască rolul vital al INS, să asigure salarii motivante, să blocheze exodul de personal prin măsuri de retenție și să investească în resursa umană și în digitalizare.

Ei solicită o întâlnire urgentă între Guvern, conducerea INS și reprezentanții salariaților pentru a preveni blocarea activității instituției și eventuale sancțiuni europene.

Federațiile din învățământ, proteste comune la mijlocul lui iulie, când Guvernul își va asuma răspunderea pe creșterile de taxe

Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) vor organiza proteste comune pe 9, 10, 14 și 15 iulie în fața Guvernului, a Parlamentului și la sediile partidelor politice, acțiuni care vor fi susținute de către confederațiile sindicale, a anunțat, luni, pe Facebook, CNSLR-Frăția.

„Se preconizează ca Guvernul Bolojan să își asume în Parlament, pe 15 iulie, un program extins de măsuri de austeritate”, se arată în postarea CNSLR-Frăția.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că pachetul de măsuri privind reducerea deficitului bugetar va fi anunțat săptămâna aceasta.

În multe zone din sectorul bugetar „s-a sărit peste cal”, în ultimii ani, atât din punct de vedere al „inventării” unor sporuri, stimulente, drepturi, dar și cu extinderea numărului de angajați, a mai declarat premierul Ilie Bolojan. El a menționat că în ceea ce privește deficitul este nevoie să creștem veniturile și să scădem cheltuielile.

Protest spontan al angajaților din ANAF, instituția ce se ocupă de colectarea taxelor – nemulțumiți de reducerea cu 10% a veniturilor

„A fost un protest spontan, lumea este nemulţumită pentru că li se reduc veniturile cu un procent de 10%. La protest au participat circa 200 de oameni, nu suntem foarte mulţi aici în clădire. Nu pot să spun dacă vor continua, protestul e spontan, nu-l organizăm noi. Noi, în schimb am pornit deja procedurile ca să organizăm proteste în Bucureşti”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Solidaritatea, care reprezintă sindicate din ANAF şi Finanţe, Dorin Modure.

Și în Constanța, Arad, Ilfov, angajații au declanșat proteste.

„Nu este vorba de sporul de antenă, pentru lucrul pe calculator, ci de cel de condiții vătămătoare. Sunt pierderi consistente la venitul lunar, în procent de aproximativ 10 la sută. Este o reducere de la 1.400 lei la 300 lei”, a declarat, pentru Cuget Liber, liderul sindicatului SEDLEX Constanța, George Nicolae.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că sporurile acordate bugetarilor vor fi evaluate în perioada următoare şi a subliniat că pentru acordarea acestora trebuie criterii clare de performanţă.

„Toate aceste sporuri vor fi evaluate în perioada următoare şi cred că trebuie legate de performanţă şi de realitate”, a declarat Ilie Bolojan, după şedinţa de guvern.

