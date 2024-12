Sindicatele și organizațiile studențești pregătesc proteste anti-austeritate

Măsurile de austeritate bazate pe tăieri şi îngheţări de venituri sunt soluţii superficiale şi dăunătoare pentru o economie deja fragilă şi vulnerabilizată de evenimentele politice din ultima perioadă, riscând să genereze noi tensiuni sociale – sunt de părere liderii marilor organizații sindicale ce au participat sâmbătă la Consiliului Tripartit.

Toți au anunțat proteste la finalul discuțiilor cu reprezentanții executivului și ai patronatelor, dar calendarul va fi stabilit după discutarea măsurilor în interiorul organizațiilor. Nemulțumirile vizează înghețarea salariilor și a pensiilor, precum și celelalte soluții ce vor determina o scădere a veniturilor reale.

În ceea ce privește patronatele, acestea așteaptă bugetul pentru anul în curs, care va fi elaborat în ianuarie, și măsurile fiscale ce vor fi introduse pentru a crește veniturile la buget.

Prin măsurile din ordonanța trenuleț, guvernanții speră să diminueze cu 19 miliarde de lei cheltuielile publice.

Bogdan Hossu, liderul cartel Alfa: Vor urma tensiuni sociale suplimentare

Despre compensarea orelor suplimentare doar cu zile libere: ”Am spus: Nu mai cereţi ore suplimentare, dacă nu sunteţi capabili să le plătiţi, pentru că nu sunt ore suplimentare făcute conjunctural (..) ci sunt structurale, din cauza personalului insuficient, cum e în Poliţie, în sănătate”.

Despre înghețarea pensiilor: ”Le-am spus că nu numai că prorogarea indexării pensiilor va crea o tensiune socială suplimentară, dar este şi imorală, pentru că practic, conform legii, dacă se aplică de la 1 ianuarie 2026 se aplică pe inflaţia din 2024 nu şi pe inflaţia din 2023 pe care pensionarii au suportat-o”, a subliniat Hossu.

”Noi am anunţat proteste”, a mai adăugat liderul cartel Alfa. ”Aşteptăm forma finală (adoptată luni – n.red) şi în funcţie de acest lucru vom hotărî în continuare forma de acţiune”, a mai spus Hossu.

Dumitru Costin, BNS: Se creează noi dezechilibre la pensii

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a declarat sâmbătă că le-a atras atenţia reprezentanţilor ministerelor Muncii şi Finanţelor că se creează noi dezechilibre în sistemul de pensii.

”Au venit, haideţi să vedem poate găsim o soluţie să indexăm o parte din pensii, pe ăia cu pensiile mici. I-am lăsat să elucubreze pe subiectul ăsta dar am atras atenţia reprezentantului Ministerului Muncii şi ministrului de Finanţe asupra unui lucru: tocmai am încercat să punem sistemul de pensii la un numitor comun, acum venim şi creăm din nou dezechilibre, parcă am fi nebuni”, a subliniat liderul BNS.

Gabriel Petrica, Solidaritatea Sanitară: Nu excludem proteste spontane în spitale

Și vicepreşedintele Federaţiei Solidaritatea Sanitară, Gabriel Predica, a declarat, sâmbătă, la Palatul Victoria, după reuniunea Consiliului Tripatit, că din punctul lor de vedere această Ordonanţă reprezintă o tăiere pe linie a drepturilor salariale, iar sănătatea e sistemul cel mai afectat.

„Toate recompensele salariale rămân blocate. Infirmierii, asistentele, continuă să aibă aceste drepturi la nivelul anului 2018, medicii continuă să facă gărzi cu acelaşi tarif orar din 2018, din punctul nostru de vedere această ordonanţă reprezintă o tăiere pe linie a drepturilor salariale, pentru că orice punct procentual al inflaţiei de anul viitor înseamnă tăiere de venit salarial. Am transmis acest lucru, reacţia domnului premier a fost că în 2024 creşterea veniturilor salariale a fost de 24,4%, din punctul nostru de vedere lucrurile stau cu totul diferit. Dânsul a spus că Guvernul nu are obligaţia să asigure o creştere proporţională cu inflaţia, noi i-am cerut cel puţin acest lucru, ar fi firesc ca anul viitor să avem o creştere cel puţin la nivelul inflaţiei, a explicat Gabriel Petrica.

„Noi nu excludem de exemplu proteste spontane în spitale. Nu putem discuta încă despre greva generală, pentru că sunt anumiţi paşi, trebuie să vedem gradul de aderenţă”, a declarat liderul de sindicat.

CNSLR Frăția: Există temerile că de fapt se reduc veniturile, nu numai se îngheaţă

„Referitor la Ordonanţă, toate Confederaţiile şi-au exprimat totala nemulţumire. Există temerile că de fapt se reduc veniturile, nu numai se îngheaţă”, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanţii CNSLR Frăţia.

Aceştia au subliniat că la câteva puncte ridicate de sindicate, inclusiv de CNSLR Frăţia, s-a promis că nu se vor bloca posturile din sănătate, iar memorandumul existent pe această temă va merge înainte. De asemenea, se vor găsi soluţii pentru a nu bloca posturile din asistenţă socială şi învăţământ, inclusiv care au legătură cu fondurile europene.

Uniunea Naţională a Studenţilor: Măsurile ce vizează educația reprezintă un atac direct asupra viitorului tinerilor din România

Reprezentanţii studenţilor consideră că limitarea călătoriilor subvenţionate cu trenul pentru studenţi exclusiv între centrul universitar şi domiciliu creează un impact semnificativ asupra accesului la educaţie şi mobilitate.

În plus, îngheţarea valorii burselor pentru elevi şi studenţi, eliminarea indexării burselor sociale cu rata inflaţiei, precum şi îngheţarea cuantumului per student alocat pentru fondul de burse al universităţii reprezintă măsuri ce vor condamna la sărăcie mii de tineri ce se bazează pe aceste burse pentru a-şi continua studiile.

”După ce am constatat lipsa oricărei tentative de dialog din partea Guvernului cu reprezentanţii studenţilor, Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) condamnă cu vehemenţă intenţia Guvernului României de a adopta un pachet de măsuri de austeritate, denumit cinic “Trenuleţ”. Această ordonanţă de urgenţă reprezintă un atac direct asupra viitorului tinerilor din România”, menționează un comunicat al Uniunii Naționale a Studenților.

