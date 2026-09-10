Sindicaliștii de la Metrou amenință cu grevă, pe 16 septembrie, dacă nu își primesc la termen salariile – compania nu are fondurile necesare

Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie, dacă angajaţii Metrorex nu îşi primesc salariile la termen, a declarat preşedintele USLM, Marian Artimon, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 lei, insuficient să se plătească salariile pe 12 septembrie. Artimon a menţionat că sindicatul a transmis noi adrese premierului şi ministrului interimar al Transporturilor prin care a atenţionat că nu vor putea fi plătite salariile, însă fără rezultat.

”Conform contractelor individuale de muncă, dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc: să intre în concediu, în libere sau chiar acţiona conducerea în judecată, conform reglementărilor în vigoare’, a explicat liderul sindical Acesta a subliniat că încă de la începutul anului USLM a atras atenţia că spre sfârşitul lunii august – început de septembrie Metrorex va rămâne fără bani de exploatare şi nu numai. El a explicat că există obligaţia ca în 45 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat să se introducă pe circuitul de aprobare Bugetul de Venituri şi cheltuieli al Metrorex, lucru care nu s-a întâmplat nici până în prezent. Marian Artimon a precizat că legiuitorul a prevăzut că, pentru companiile de stat care nu reuşesc să se încadreze în termenele din Legea bugetului, bugetele de venituri şi cheltuieli vor fi aprobate în baza unor memorandumuri speciale care vor fi aprobate de Guvern. ‘Metrorexul nu a fost în stare până astăzi să înainteze un memorandum, astfel încât oamenii să îşi primească drepturile pentru că e nevoie de buget”, a arătat sindicalistul.

Preşedintele USLM a mai explicat că Metrorex nu poate funcționa fără subvenţii, cu atât mai mult cu cât compania desfăşoară şi activitate de protecţie civilă, pentru care ”nu a primit nici măcar un leuţ”.

Tot mai multe concedii amânate din cauza lipsei de personal, reclamă sindicatele

”Din păcate, Metrorex merge mai prost din an în an. Este din ce în ce mai puţin respectat de guvernanţi, pentru că aceştia trebuie să înţeleagă că totuşi se transportă peste 600.000 de călători zilnic”, a adăugat Marian Artimon. În altă ordine de idei, şeful sindicaliştilor de la Metrou a vorbit şi despre lipsa de personal cu care se confruntă compania, care a dus la acumularea multor ore suplimentare şi zile de concediu neefectuate.

”Sunt 11.000 de zile de concediu numai la mecanicii de tren neacordate. În conformitate cu legea, ai depăşit 18 luni, eşti obligat să intri în concediu. Ca atare, este foarte probabil ca pe data de 16 septembrie, din cei 400 – 500 de mecanici, vreo 300 să vină să-şi aducă cererea de concediu. Pe zona de circulaţie, secţia Mişcare, numai în luna august sunt peste 10.000 ore suplimentare efectuate. De ce? Pentru că nu este personal. Metrorexul are un număr de posturi aprobate, 5.922, iar noi funcţionăm astăzi cu 4.934. Aproape o mie de oameni mai puţini”, a explicat acesta.

Potrivit acestuia, angajaţii ”aproape au ajuns să doarmă la serviciu, că dacă pleacă acasă nu mai au timp să se întoarcă”.

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