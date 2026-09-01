Simtel, unul dintre cei mai mari jucători din energia regenerabilă din România, se extinde în Italia – Pe radar: 300 MWp fotovoltaic și livrare de energie către centre de date AI

Simtel, grup de inginerie și tehnologie listat la BVB și unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul energiei regenerabile din România, a anunțat marți că a a început implementarea primelor proiecte din Italia, prin filiala deschisă în luna iunie, Simtel Italia. Compania arată într-un comunicat publicat pe BVB că primele proiecte, două la număr, au o valoare cumulată de aproximativ 15 milioane de lei și o capacitate instalată totală de peste 15 MWp.

Cele două proiecte sunt localizate în regiunile Abruzzo și Emilia-Romagna și presupun furnizarea de servicii de tip light EPC pentru un producător independent de energie regenerabilă (Independent Power Producer – IPP), controlat de un fond american de investiții în infrastructură. Lucrările au început în luna august 2026, iar finalizarea acestora este estimată până la sfârșitul anului, arată Simtel.

Simtel participă la proceduri de ofertare pentru proiecte fotovoltaice cu o capacitate totală de 300 MWp

Dincolo de proiectele deja contractate, Simtel arată filiala sa din Italia participă la proceduri de ofertare pentru proiecte fotovoltaice cu o capacitate cumulată de aproximativ 300 MWp și pentru sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) însumând aproximativ 90 MWh.

”Pipeline-ul actual susține obiectivul companiei de a contracta proiecte cu o capacitate totală de peste 200 MWp până la sfârșitul anului 2026, care să fie implementate etapizat în perioada următoare. Pe baza proiectelor contractate și a oportunităților comerciale aflate în diferite etape de ofertare, conducerea Simtel Italia estimează venituri de aproximativ 40 de milioane de lei pentru 2026. Pentru 2027, compania vizează accelerarea semnificativă a activității și atingerea unor venituri de până la circa 250 de milioane de lei, obiectivele financiare stabilite la momentul lansării filialei fiind menținute”, arată Simtel.

Simtel anunță că-și va extinde echipa din Italia. Echivalentul Transelectricii din Italia are în plan investiții de 23 mld. € în rețeaua electrică pentru a integra noile capacități de energie

”Dezvoltarea Simtel Italia are la bază un model operațional integrat, care combină prezența și cunoașterea pieței locale cu expertiza tehnică și capacitatea de execuție a grupului. Echipa din Italia este formată în prezent în principal din manageri de proiect responsabili de coordonarea și monitorizarea șantierelor, în timp ce activitățile de ofertare, inginerie și achiziții beneficiază de sprijinul specialiștilor Companiei din România. În următoarele 12 luni, Simtel Italia urmărește extinderea echipei locale prin recrutarea unor profesioniști cu experiență în sectorul energetic și operaționalizarea completă a biroului din Milano”, mai adaugă societatea listată.

Compania mai arată că activitatea filialei din Italia se desfășoară într-un context favorabil investițiilor în infrastructura energetică și în noi capacități de producție și stocare.

”Planul operatorului național de transport Terna prevede investiții de aproximativ 23 de miliarde de euro până în 2030 pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei electrice, iar mecanismul FER-X definitiv vizează sprijinirea a până la 37,15 GW de noi capacități de producție a energiei din surse regenerabile. Aceste evoluții susțin perspectivele de dezvoltare ale pieței italiene și creează premise favorabile pentru extinderea activității Simtel Italia”, mai afirmă Simtel.

Aceasta mai precizează că, în vederea consolidării capacității locale de implementare, Simtel Italia a încheiat un parteneriat cu Renova RED S.p.A., companie italiană specializată în inginerie și construcții pentru infrastructură civilă, în cadrul unei structuri de colaborare de tip Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).â

Parteneriatul sprijină Simtel Italia în gestionarea cerințelor locale privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și în coordonarea activităților logistice aferente proiectelor. Pe termen mediu, Grupul analizează și posibilitatea dezvoltării în Italia a unui model tehnic și financiar integrat, prin intermediul unor vehicule cu scop special și în parteneriat cu fonduri de investiții. Un astfel de model ar putea reuni producția de energie regenerabilă, capacitățile de stocare și furnizarea de energie cu un profil constant de livrare către mari consumatori, inclusiv operatori de centre de date dedicate aplicațiilor de inteligență artificială (AI). Inițiativa ar extinde rolul Grupului dincolo de serviciile EPC tradiționale și ar valorifica experiența sa în dezvoltarea și integrarea unor soluții energetice complete.

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