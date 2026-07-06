Grupul românesc Simtel deschide a patra filială internațională, în Italia – vizează proiecte de peste 200 MWp

Simtel, grup de inginerie și tehnologie listat la BVB și unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul energiei regenerabile din România, deschide o nouă filială, Simtel Italia S.R.L., în Milano, anunță un comunicat al companiei.

Mișcarea face parte din strategia de expansiune, iar Italia reprezintă una dintre cele mai dinamice piețe europene din domeniul energiei regenerabile și reprezintă cea de-a patra extindere internațională a grupului, după lansarea operațiunilor din Republica Moldova în 2022, Germania și Suedia în 2025.

„Decizia de a intra pe piața italiană este fundamentată pe ritmul accelerat de dezvoltare al sectorului energiei regenerabile și pe oportunitățile semnificative generate de politicile publice de sprijinire a investițiilor în acest domeniu. Numai în 2025, în Italia au fost puse în funcțiune peste 6 GW de noi capacități fotovoltaice, ajungând astfel la 45 GW de capacitate instalată națională, iar guvernul italian continuă să stimuleze investițiile prin mecanisme dedicate, inclusiv scheme de tip Contracte pentru Diferență (CfD), licitații GSE, în aplicarea tarifelor din Decretul FER-X, care oferă investitorilor predictibilitate și stabilitate pe termen lung”, transmite Simtel.

Planul pe termen mediu declarat al guvernului italian este de a atinge obiectivul „fotovoltaic” de 80 GW până la sfârșitul anului 2030.

Creșterea sectorului energiei regenerabile, în special al energiei fotovoltaice și a sistemelor BESS, este susținută de guvernul italian, datorită construcției și renovării rețele electrice de 380 kV de către operatorul de transport TERNA S.p.A. (investiție de 23 de miliarde de euro până în 2030).

Prin noua filială, Simtel urmărește să răspundă cererii în creștere pentru servicii specializate dedicate investițiilor în centrale fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei.

Deschiderea filialei din Italia reprezintă un nou pas în strategia noastră de dezvoltare internațională și reflectă încrederea pe care o avem în potențialul acestei piețe. Experiența pe care am construit-o în România ne oferă toate premisele pentru a deveni un partener de încredere pentru investitorii activi în această piață. Ne propunem să transferăm cunoștințele acumulate în implementarea unor proiecte complexe de energie regenerabilă și să dezvoltăm o echipă locală puternică, capabilă să livreze aceleași standarde de calitate, eficiență și profesionalism care definesc Simtel. În același timp, extinderea în Italia consolidează amprenta europeană a grupului și creează noi oportunități de colaborare cu clienții internaționali care desfășoară proiecte în mai multe dintre piețele în care suntem deja prezenți”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Grupului Simtel.

Sediul Simtel Italia este amplasat în Milano, unul dintre cele mai importante centre economice și financiare ale Europei, locație care oferă acces direct la principalii investitori și dezvoltatori de proiecte din sectorul energetic. Filiala va fi condusă de Guglielmo Martino, manager italian cu o experiență îndelungată în industria energiei, care, de-a lungul carierei sale, a ocupat funcții de director general în cadrul mai multor divizii ale Enel România și a avut, totodată, o experiență semnificativă în cadrul EDP Engineering în America Latină.

„Piața italiană de energie regenerabilă se află într-o etapă de efervescență remarcabilă, iar dinamismul și ambiția cu care Simtel intră în acest sector reprezintă exact catalizatorul de care este nevoie pentru a accelera tranziția energetică. Cunosc foarte bine profesionalismul și capacitatea de execuție a echipei din România, iar obiectivul meu este să îmbin această expertiză tehnică solidă cu o cunoaștere profundă a specificului local. Simtel Italia nu va fi doar un furnizor de servicii EPC și O&M , ci un partener strategic pe termen lung pentru companiile de utilități, dezvoltatori și clienți industriali, oferindu-le proiecte fotovoltaice și sisteme de stocare în regim turnkey de la faza de proiectare și autorizare, până la construcție, operare și mentenanță”, a declarat Guglielmo Martino, CEO al Simtel Italia.

În prima etapă, Simtel Italia va furniza servicii EPC pentru proiecte fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei (BESS), precum și servicii de operare și mentenanță (O&M). Compania se adresează investitorilor din domeniul energiei regenerabile, inclusiv dezvoltatorilor independenți de proiecte (Independent Power Producers – IPP), companiilor de utilități și clienților industriali care dezvoltă proiecte proprii de producție și stocare a energiei.

Echipa locală va colabora cu specialiștii Simtel din România.

Până la finalul acestui an, Simtel Italia estimează contractarea unor proiecte cu o capacitate de peste 200 MWp, ce urmează să fie implementate pe parcursul anilor 2026-2027. O parte dintre aceste proiecte sunt deja semnate, sau în etape finale de negociere ale condițiilor contractuale. Simtel consideră că unul dintre principalele sale avantaje competitive pe piața italiană îl reprezintă experiența acumulată în implementarea unor proiecte complexe într-un ritm accelerat, standardele ridicate de calitate și eficiența operațională dobândită în România, care permit companiei să ofere soluții competitive atât din punct de vedere tehnic, cât și economic.

Deschiderea filialei din Italia reprezintă cea de-a patra extindere internațională a Grupului, după lansarea operațiunilor din Republica Moldova în 2022, Germania și Suedia în 2025. Cele trei filiale vor colabora în cadrul unui model operațional comun, prin valorificarea expertizei tehnice și a relațiilor dezvoltate cu clienți internaționali prezenți simultan în România, Germania, Suedia și Italia. Această abordare permite grupului să deservească mai eficient companiile multinaționale și să își consolideze poziția ca partener european pentru proiecte de energie regenerabilă și soluții integrate de eficiență energetică.

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