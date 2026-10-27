Simona Cocoș, Zentiva: Taxa europeană pentru epurarea apelor uzate riscă să ducă la dispariția unor medicamente din România – Industria farma plătește 66% din această taxă

Simona Cocoș, director general al Zentiva România & Moldova, avertizează că obligațiile de finanțare prevăzute de noua Directivă europeană privind apele uzate ar putea pune în pericol fabricile de medicamente din România și disponibilitatea unor tratamente esențiale. Potrivit acesteia, industria farmaceutică și cea a cosmeticelor ar urma să suporte cea mai mare parte a costurilor pentru introducerea unei etape suplimentare de epurare a apelor urbane:

„Nu vorbim despre ce poluează industria, ci vorbim despre epurarea resturilor de medicamente pe care noi le înghițim ca pacienți și care ajung prin metabolizare în apele urbane”, a afirmat reprezentanta Zentiva.

„Este vorba despre o taxă pe metabolizarea unor medicamente de către pacienți, care apoi ajung în apele uzate. Impactul medicamentelor în apele urbane este de numai 7%. Toate studiile o arată și noi trebuie să plătim 66% din această taxă”, a declarat Simona Cocoș, la conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene”, organizată marți de CursdeGuvernare.ro .

Directiva europeană privind tratarea apelor uzate urbane prevede introducerea unei etape suplimentare de epurare — tratamentul cuaternar — pentru eliminarea micropoluanților din apele uzate. Cocoș a precizat că industria farmaceutică ar urma să suporte cel puțin 80% din costurile acestei etape, deși poluanții vizați nu provin exclusiv din activitatea fabricilor, ci includ și reziduurile medicamentelor eliminate de pacienți și ajunse în sistemele de canalizare.

Cocoș a spus că a prezentat problema și Ministerului Mediului, însă până în prezent nu a găsit susținere. Ea consideră că impactul noilor costuri este deosebit de grav pentru producătorii de medicamente, în condițiile în care prețurile acestora sunt reglementate de Ministerul Sănătății, iar companiile nu pot transfera automat majorările de costuri în prețul final.

În aceste condiții, aplicarea taxei ar putea determina fie creșteri foarte mari ale prețurilor, fie retragerea unor produse de pe piață. Printre exemplele menționate de Cocoș se numără antibioticele și metforminul, medicament utilizat pe scară largă în tratamentul diabetului.

„Vă spun sincer că este cel mai mare pericol pe care eu îl văd asupra fabricilor de medicamente din România”, a avertizat directorul Zentiva România & Moldova.

Ea a cerut autorităților române să susțină mai ferm industria în discuțiile privind aplicarea legislației europene. „Îmi doresc pentru familia mea să avem ape curate în România, dar nu cu prețul dispariției medicamentelor din România”, a declarat Cocoș.

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