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Investiție de 300 mil. €: Siemens Mobility câștigă contractele pentru modernizarea sistemului de semnalizare feroviară

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De Vladimir Ionescu

30 iulie, 2026

Asocierea condusă de Siemens Mobility a câştigat trei contracte de aproximativ 308 milioane euro pentru modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară şi centralizare electronică din România.

Contractele au fost atribuite în urma unor proceduri de achiziţii publice, proiectele de modernizare vizând secţiuni de cale ferată şi staţii aflate în cadrul regionalelor Cluj, Timişoara, Iaşi şi Galaţi.

„Siemens Mobility, ca lider al asocierii formate cu ELSITEL şi IMSAT, a câştigat  trei contracte importante pentru modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară şi centralizare electronică din România. Contractele au fost câştigate în urma respectării procedurilor de achiziţii publice organizate de CFR Infrastructură. Împreună cele 3 contracte au valoarea de aproximativ 308 milioane euro şi reprezintă unul dintre cele mai extinse programe de modernizare a infrastructurii de semnalizare feroviară din România”, arată un comunicat al Siemens Mobility.

Lucrările și obiectivele vizate de contracte

Pe lângă creşterea performanţei operaţionale, proiectele susţin obiectivele României şi ale Uniunii Europene de consolidare a transportului feroviar, ca soluţie de mobilitate sustenabilă. Se dorește impulsionarea transferului modal al transportului de călători şi de marfă de pe calea rutieră pe calea ferată.

  • Proiectele au ca obiect modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară pe aproximativ 560 de kilometri de linii feroviare, 66 de staţii, 13 posturi de comandă şi control de la distanţă pe secţiile de circulaţie prevăzute cu centralizare electronică de linie (CEL), 122 de treceri la nivel cu calea ferată şi peste 2.000 de semnale feroviare.

  • Va fi înlocuită infrastructura de semnalizare feroviară învechită, care a depăşit semnificativ durata de viaţă operaţională pentru care a fost proiectată. Astfel, sistemele existente de centralizare electrodinamică şi mecanică, unele datând de câteva decenii, vor fi modernizate cu tehnologii avansate de semnalizare şi management al traficului feroviar, îmbunătăţind siguranţa circulaţiei. 

  • Modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară se va face pe secţiuni de cale ferată şi în staţii aflate în cadrul regionalelor Cluj, Timişoara, Iaşi şi Galaţi, unde va fi înlocuită infrastructura de semnalizare feroviară învechită, care a depăşit semnificativ durata de viaţă operaţională pentru care a fost proiectată.

  • Sistemele existente de centralizare electrodinamică şi mecanică vor fi modernizate cu tehnologii avansate de semnalizare şi management al traficului feroviar, îmbunătăţind siguranţa circulaţiei, capacitatea de circulaţie, fiabilitatea şi performanţa operaţională, se menţionează în document.

„Infrastructura feroviară este esenţială pentru viitorul mobilităţii sustenabile a României. Aceste trei proiecte vor moderniza infrastructura critică de semnalizare feroviară la nivel naţional, îmbunătăţind siguranţa circulaţiei, sporind capacitatea reţelei şi asigurând servicii feroviare mai fiabile atât pentru călători, cât şi pentru transportul de marfă. Împreună cu partenerii noştri, ELSITEL şi IMSAT, suntem mândri să sprijinim transformarea digitală a infrastructurii feroviare din România” , a declarat Marc Ludwig, Director General Infrastructură Feroviară, Siemens Mobility.

(Citește și: CFR își propune să redeschidă circulația feroviară pe aproape 183 de kilometri de linie în 2026)


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