Asocierea Siemens Mobility, câștigătoarea licitației pentru cele 12 trenuri hidrogen – contract de 1,6 mld. lei

Asocierea Siemens Mobility – formată din Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH și Siemens Mobility Austria GmbH – va furniza primele trenuri cu hidrogen ce vor circula în România, conform anunțului făcut joi de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Cele 12 automotoare electrice cu pile de combustie pe bază de hidrogen, cu serviciile de mentenanță pentru o perioadă de 30 de ani, sunt achiziționate pentru o sumă de peste 1,6 miliarde de lei.

În contractul de achiziție este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 30 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Trenurile sunt pentru transportul de călători

Conform rezultatelor studiului de fezabilitate care stă la baza acestui proiect și potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvern, automotoarele electrice vor fi distribuite operatorilor de transport feroviar de călători, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite, care au fost aprobate prin HG 1453/2022, și potrivit prevederilor Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziționat.

Cele 12 trenuri vor circula pe următoarele linii neelectrificate:

București – Pitești, cu extindere până la Piatra Olt – Craiova

București – Aeroportul Henri Coandă

București – Târgoviște

București – Pitești – Curtea de Argeș.

Proiectul a beneficiat inițial de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar, la ora actuală, Autoritatea de Management (DGPET), din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, întreprinde demesurile necesare pentru asigurarea unei noi surse de finanțare, în vederea implementării proiectului.

