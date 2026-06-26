UPDATE / Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL-USR-UDMR

UPDATE : Siegfried Mureșan a declarat că știe exact ce trebuie să facă în perioada următoare Guvernul, pentru a nu pierde banii din PNRR:

”Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR şi am încredere că alături de colegii din PNL, din USR şi UDMR, cele trei partide care în momentul de faţă în mod responsabil asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul şi lucra şi pe celelalte teme care sunt urgenţele ţării. Temele pe care din prima mea zi în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce ţin de buget, ce ţin de economie. Dacă urgenţele ţării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conştient fiind că sunt domeniile în care am lucrat şi că pot sprijini”, a mai afirmat Sigfried Mureşan.

„Desemnarea, evident, este în mâinile președintelui și așteptăm următorii pași. Nu orice guvern este bun pentru România. Avem nevoie de un guvern proeuropean prin acțiune, nu doar prin declarații”, a mai precizat premierul propus de PNL-USR-UDMR.

UPDATE : ”Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii. Este un om profesionist, un om care a dovedit în aceşti ani că este ataşat valorilor europene”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o declaraţie de presă la care au participat prmeierul în funcție, prmeierul propus și liderul USR, Dominic Fritz.

”Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii. Este un om profesionist, un om care a dovedit în aceşti ani că este ataşat valorilor europene”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o declaraţie de presă în fața sediului PNL, susținută împreună cu Siegfried Mureșan și Dominic Fritz.

Dominic Fritz a vorbit despre „iresponsabilitatea PSD de a da jos guvernul” și a explicat că speră ca social-democrații să susțină un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier.

„A fost un act de iresponsabilitate că PSD a dat guvernul jos și ne așteptăm ca acum și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și, de aceea, propunerea de a avea un guvern minoritar de dreapta, cu Siegfried Mureșan premier, este una rezonabilă, responsabilă și care poate să deblocheze această criză”, a declarat liderul USR.

UPDATE : Cele trei partide au anunțat oficial că îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României.

”PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, arată comunicatul comun transmis de cele trei partide.

UPDATE: S-a încheiat și ședința PNL, în care a fost votat Siegfried Mureașan ca premier propus de PNL-USR-UDMR.

Și ei au acceptat soluția USR, cu rotativa mică, adică o alternanță la guvernare, dar începând cu un guvern PNL-USR-UDMR, urmat de cabinetul monocolor al PSD. Este o variantă similară celei care a existat înaintea votării de către PSD a moțiunii de cenzură ce a dus la demiterea Cabinetului Bolojan.

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Știrea inițială:

Conducerile PNL și USR au, vineri dimineața, ședințe pentru votarea premierului ce urmează a fi desemnat din partea lor. Acesta este europarlamentarul Siegfried Mureșan, a confirmat Kelemen Hunor, liderul UDMR, formațiune ce a votat deja propunerea.

Partidele urmează să-i prezinte preşedintelui Nicuşor Dan, vineri, acordul de reciprocitate ce ar permite alegerea unui guvern minoritar (PSD sau unul PNL-USR-UDMR) și ar duce la ieșirea din criza politică declanșată pe 5 iunie, când a fost demis Cabinetul Ilie Bolojan.

De semenea, fiecare va înainta și propunerea de premier.

În acest moment, există două variante de guverne minoritare, dintre care președinte Dan va trebui să aleagă, după ce partidele parlamentare pro-occidentale vor conveni, semna și asuma public, un acord de reciprocitate prin care se angajează să voteze învestirea executivului, chiar dacă acesta va fi al rivalilor lor:

guvern monocolor PSD cu premier Sorin grindeanu

guvern PNL-USR-UDMR, premier Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Parlamenutului European

Economist de profesie, este membru al Parlamentului European din 2014 și ocupă funcții importante în politica europeană: este vicepreședinte al PPE și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, responsabil cu coordonarea unor dosare privind bugetul UE, dezvoltarea regională și agricultura.

De asemenea, conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

A absolvit în anul 2004 Academia de Studii Economice din București, specializarea Administrarea Afacerilor, în limba germană.

Și-a continuat studiile în Germania, obținând un master în Economie și Știința Managementului la Universitatea Humboldt din Berlin.

În 2006, Siegfried Mureşan a beneficiat de o bursă a Parlamentului german și a participat la programul internațional de stagii al Bundestagului.

A lucrat ca expert și consilier pe probleme europene, inclusiv în cadrul Grupului Partidului Popular European, înainte de a intra efectiv în politică și de a deveni europarlamentar.

Problemele momentului

Acordul de reciprocitate nu a putut fi convenit joi seara, când s-a negociat forma acestuia, de către foștii parteneri de coaliție.

Sorin Grindeanu: „Se fac primii paşi pentru un nou Guvern”, „Nu pot însă să nu remarc exhibiţionismul moral al unora”

PSD are are două condiții:

nu acceptă un guvern fără PSD

nu acceptă un guvern condus de PNL din care să facă parte și USR

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, propus premier de către social-democrați premier a anunţat, joi seară, că s-au făcut primii paşi pentru un nou Guvern. ”Nu pot însă să nu remarc exhibiţionismul moral al unora”, a transmis preşedintele social-democrat, acuzând USR că blochează negocierile.

„Se fac primii paşi pentru un nou Guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic – legate de ţintele macroeconomice, PNRR, OCDE şi SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuţiilor oficiale ale statului român cu agenţiile de rating”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri şi inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcţional se dovedeşte – dacă mai era nevoie – că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile. Blochează toată ţara de «dragul românilor» şi se «sacrifică» zilnic rămânând pe poziţii”.

„Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluţiei, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranţă – se poate şi fără ei”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Dominic Fritz i-a propus lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR şi rotativă anul viitor

Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă, joi seară, că i-a propus lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR şi rotativă anul viitor, când va fi susţinut un Guvern PSD. ”USR nu va vota un guvern monocolor PSD”, a reiterat preşedintele USR, adăugând că partidul pe care-l conduce refuză să fie scara pe care PSD se întoarce la putere. Pentru învestirea unui Guvern PNL-USR-UDMR, afirmă Fritz, numele premierului se poate discuta.

„Rămânem consecvenţi. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcţionează bine şi imprimă o direcţie reformistă. Numele premierului îl putem discuta”, a anunţat, joi seară, preşedintele USR, Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, „această rezolvare ar veni cu un preţ”: „Principiul reciprocităţii – dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm şi noi, anul viitor, un guvern PSD – este soluţia noastră de deblocare a crizei politice”.

„Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliţie, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipseşte încrederea. Să laşi PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greşeală”, a mai transmis Dominic Fritz.

Prin această variantă, niciun partid nu ar deţine toată puterea, mai spune ldierul USR.

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