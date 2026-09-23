Siegfried Mureșan a prezentat principiile programului de guvernare: Fără majorări de taxe, va încerca readucerea TVA la 19% – Pensiile și salariile vor crește doar cât permite economia. Începe dialogul cu PSD

Anul viitor vor exista creșteri ale pensiilor și ale salariilor din sistemul public, dar valoarea acestor indexări va fi stabilită abia la elaborarea bugetului pentru 2027, când se va ști exact spațiul de manevră, a declarat miercuri premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Declarațiile au fost făcute la Senat, într-o conferință de presă în care europarlamentarul a repetat că nu-și depune mandatul, chiar dacă deocamdată se bazează pe doar 169 de voturi, și a prezentat calendarul demersurilor pentru a ajunge la învestire, stadiul negocierilor cu partidele parlamentare, precum și principiile pe care construiește programul de guvernare.

Despre programul de guvernare – „agendă de reformare și modernizare” a țării, fără creșteri de taxe și impozite

„Voi propune un guvern cu o agendă ambițioasă, de reformare, de modernizare a României, va fi un guvern cu un caracter clar proeuropean. Și acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD, un test al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales, susține un guvern proeuropean, de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele antieuropene, populiste, extremiste din Parlamentul României. Dorința mea este să avem un dialog civilizat și să găsim o cale spre colaborare”, a declarat Siegfried Mureșan, citat de Agerpres.

Principalele direcții

Obiectivul este ca economia să crească într-un ritm mai mare decât datoria publică. „Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice, dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește în anii următori și mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar rămâne mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român”.

Viitorul executiv va fi extrem de responsabil cu gestionarea banului public și va continua măsurile începute de Guvernul Bolojan. „Știu că oamenii au dus greul acestui efort de relansare în ultimul an, e firesc ca și statul să se adapteze. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. (…) Vom avea mereu audit în ceea ce privește toate investițiile publice. Orice cheltuială permanentă trebuie să aibă surse de finanțare, trebuie să fie bine acoperită”.

Companiile de stat trebuie eficientizate, inclusiv prin listare. „Companiile de stat trebuie să producă servicii eficiente pentru oameni, nu să fie o sursă de pierdere pentru bugetul de stat. Câteva companii de stat din domeniul energiei și al transportului înghit peste 90% dintre subvențiile pe care statul român le oferă. Vom sprijini companiile cu sens, vom avea management performant al companiilor de stat și pentru fiecare companie de stat, în 12 luni de la învestirea guvernului meu, vom avea un plan de eficientizare a companiei. Le vom lista la bursă, dacă asta e potrivit. Le vom privatiza, dacă asta e potrivit. Toate vor avea management performant”.

Atenție deosebită pentru companiile de stat din domeniul energiei, obiectivul fiind reducerea facturilor la energie pentru oameni și pentru întreprinderi. „Pentru asta avem nevoie de companii de stat eficiente care să investească. Unele au avut sute de milioane de euro fonduri europene la dispoziție în ultimii ani și nu au reușit să atragă banii care li s-au cuvenit și care le-au stat la dispoziție. (…) Vom crește capacitățile de stocare, vom investi în infrastructura energetică și în interconectivitate”.

Măsuri pentru sprijinirea întreprinderilor românești și a capitalului autohton. „Vom ajuta întreprinderile care sunt medii și care se pot extinde, care sunt interesante, care sunt competitive, dar care au nevoie de capital. Vom acorda ajutorul de stat, cum am spus, acolo unde e sens”.

Nu vor fi majorate taxele și impozitele și va urmări revenirea TVA la 19%, atunci când condițiile bugetare vor permite acest lucru. „Vom menține evident cota unică și în ceea ce privește impozitarea vreau să spun foarte clar: nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite pe toată durata mandatului guvernului pe care îl propun. (…) Obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem. O relaxare fiscală de îndată ce ne permitem, reduceri acolo unde are sens și cât mai repede, de îndată ce ne permitem. În ceea ce privește TVA-ul, guvernul meu nu are în vedere în momentul de față și nu va avea în vedere pe întreaga durată a mandatului nicio creștere a cotei de TVA de la 21% și ne propunem ca de îndată ce este posibil să revenim la cota de TVA de 19%”.

Va susține un rol activ al României în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene și va urmări menținerea finanțărilor pentru agricultură și politica de coeziune. „În momentul de față, la nivelul Uniunii Europene se negociază bugetul european pentru perioada 1 ianuarie 2028 – 31 decembrie 2034. Guvernul pe care îl propun susține un buget ambițios al Uniunii Europene. Fonduri, cel puțin la nivelul fondurilor care au venit până acum în domeniul agriculturii și al Politicii de Coeziune pentru a putea continua să construim autostrăzi, să anvelopăm blocuri, să continuăm cu rețelele de infrastructură în orașe și în sate, cel puțin aceleași fonduri ca până acum în domeniile tradiționale și mai multe fonduri în domeniul securității și al apărării, unde România, mai ales ca stat pe Flancul Estic, are nevoie de sprijin european”.

Atenția deosebită care va fi acordată parteneriatului transatlantic, relației cu SUA, relație pe care și-o dorește să fie cât mai strânsă, cât mai bine consolidată din punct de vedere economic, comercial, cultural și al tuturor aspectelor de securitate.

Programul și miniștrii, prezentați până la sfârșitul săptămânii

Premierul a mai anunțat că până la finalul acestei săptămâni va depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri.

„Obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, să avem audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Voi solicita celor două Camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute și voi solicita acest lucru din două motive. În primul rând, pentru ca miniștrii pe care îi propun să își poată arăta competența în comisiile de specialitate și în al doilea rând, din respect față de Parlamentul României”, a spus premierul desemnat.

3 vicepemieri, câte unul din partea PNL, USR și UDMR

„Guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei viceprim-miniștri, toți cu portofoliu, viceprim-miniștri care să lucreze, să aibă responsabilități clare și ministere de condus”.

Întrebat dacă vicepremierii vor fi cei trei lideri de partid, Mureșan a spus: „Nu pot să vă confirm în momentul de față”. „În ceea ce privește componența Guvernului, pot spune că Guvernul va avea trei vicepremieri, aceștia vor veni din partea celor trei partide care susțin Guvernul: PNL, USR și UDMR. Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru. Și confirm următorul lucru, că de îndată ce avem finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri, fiindcă vreau să avem întâi programul de guvernare și apoi să vedem care sunt persoanele cele mai capabile și mai bine pregătite să implementeze acest program de guvernare”.

Antena 3 a relatat, pe surse, că Ilie Bolojan și Dominic Fritz urmează să fie vicepremieri în Cabinetul Mureșan.

Candidatura, susținută oficial de PNL, USR și UDMR, a început dialogul cu PSD

În acest moment, în mod oficial, de PNL, USR și UDMR, menționând că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută, în mod oficial, de trei partide – de PNL, USR și de UDMR. (…) Am început dialogul cu cele trei partide care susțin nominalizarea mea, am convenit împreună cu colegii din PNL, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas. Pe parcursul acestei săptămâni, am lucrat împreună cu experții din cele trei partide la programul de guvernare și am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii pași în cadrul procedurii de până la învestirea Guvernului. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare ale PNL, USR și ale UDMR, toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea”, a declarat Mureșan.

Despre negocierile cu PSD și cu minoritățile

Miercuri va avea o întâlnire cu grupul minorităților naționale și se află „în dialog” cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu obiectivul de a discuta despre programul de guvernare pe care îl propune și de a vedea așteptările social-democraților.

„Ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea PSD, nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului în contra voinței partidului”.

„Domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem”. „PSD va avea de ales: susține un Guvern pro-european, cu o agenda bună, de modernizare și reformare a României, sau colaborează cu partidele antieuropeane, populiste, extremiste din Parlamentul României. Va fi un moment al adevărului. Dorința mea este să avem un dialog civilizat și să găsim o cale spre colaborare”.

Întâlnire cu Nicușor Dan, după întoarcerea președintelui de la Adunarea Generală a ONU

Mureșan a precizat că, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, va solicita președintelui Nicușor Dan o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare.

„Președintele României și cu mine, așa cum vă anunțasem și cum și domnia sa a confirmat, am convenit să ne întâlnim la întoarcerea în țară a domniei sale și mă bucur să avem acest dialog”.

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