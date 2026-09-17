Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Dan – Europarlamentarul a acceptat propunerea pe facebook, la 5 minute după anunț

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, liberalul propus de PNL-USR – UDMR, este prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan, în urma consultărilor ce au avut loc joi la Palatul Cotroceni, consultări ce nu au dus la conturarea unei majorități.

Spre deosebire de nominalizările anterioare, când s-au aflat lângă președinte și Eugen Tomac și, apoi, Adrian Vștea, șeful statului a declarat în discursul său că Sigfried Mureșan i-a cerut un timp de gândire, însă la câteva minute după discursul președintelui, Siegfried Mureșan a anunțat că a acceptat nominalizarea. „Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris el pe Facebook.

Prezentăm integral anunțul lui Nicușor Dan:

Suntem la mai mult de patru luni după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. O să o spun direct. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Chiar un șef de partid mi-a spus, în privat, „asta pe România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget. Astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partid de la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect. Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să mi-e confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în monitorul oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și dată fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultării, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămână pe traseul pro-occidental și va îndeplini angajamentele și, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.

Siegfried Mureşan e negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE

Siegfried Mureşan, 45 de ani, e europarlamentar din 2014 şi vicepreşedinte al Grupului PPE şi al Partidului Popular European – primul român cu această funcţie.

Născut la Hunedoara, dintr-un tată român şi o mamă etnică germană din comunitatea saşilor transilvăneni, are studii de economie la ASE Bucureşti şi la Humboldt din Berlin.

În 2014, Siegfried Mureşan a intrat oficial în politica românească, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP), formaţiune fondată la iniţiativa lui Traian Băsescu.

În 2018, a trecut la Partidul Naţional Liberal (PNL), preluând ulterior şi funcția de preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora.

Este primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE (în 2018 şi 2024).

A fost şi coraportor pentru implementarea PNRR, reuşind să includă prevederi favorabile României, precum creşterea avansului şi a duratei de utilizare a fondurilor.

135 de zile fără Guvern plin

Guvernul condus de Ilie Bolojan (PNL) a fost demis printr-o moțiune de cenzură intitulată „Stop Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România, care au totalizat 281 de voturi pentru.

Reamintim că fără un guvern plin nu se poate face o rectificare bugetară, în contextul în care multe instituții riscă să rămână fără bani chiar din această lună.

România este fără guvern cu puteri depline de 134 de zile.

Președintele Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de prim-ministru:

Eugen Tomac (4 iunie 2026) – acesta și-a depus mandatul înainte de votul de învestitură din Parlament, pe 14 iunie.

Adrian Veștea (14 iunie 2026) – a ratat învestitura, după ce a fost respins, pe 22 iunie, în Parlament, primind doar 189 de voturi favorabile din cele 233 necesare.

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