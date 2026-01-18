Siegfried Mureşan: În acest nou context, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, în contextul anunțului președintelui Donald Trump privind impunerea de taxe vamale de până la 25% pentru statele europene care au trimis militari în SUA, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte.

”Ar fi trebuit să ratificăm foarte curând, în Parlamentul European, acordul comercial UE–SUA din luna iulie a anului trecut, care reducea la 0% tarifele pentru importurile din Statele Unite în Uniunea Europeană. În acest nou context, ratificarea va trebui să mai aştepte”, a scris Siegfried Mureşan pe X.

Postarea vine în contextul în care preşedintele SUA Donald Trump a ameninţa din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale – de până la 25% – produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”.

”Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, anunţă Trump.

„Statele Unite ale Americii sunt imediat deschise negocierilor cu Danemarca şi/sau oricare dintre aceste ţări care au pus atât de multe în pericol”, a spus Trump, insistând că Washingtonul va finaliza achiziţia Groenlandei. Taxa vamală de 10% va fi majorată la 25% pe 1 iunie şi va fi aplicată „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”, a spus Trump.

Uniunea Europeană a promis un răspuns „ferm”

Preşedintele Consiliului European, António Costa, a criticat tactica lui Trump ca fiind o ameninţare la adresa „prosperităţii”, afirmând: „Trebuie să deschidem pieţele, nu să le închidem. Trebuie să creăm zone de integrare economică, nu să majorăm taxele”.

„Declaraţia preşedintelui este surprinzătoare”, a afirmat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, într-un comunicat.

Taxele „ar submina relaţiile transatlantice şi ar risca să provoace o spirală descendentă periculoasă”, a declarat preşedintele CE Ursula Von der Leyen într-o postare pe X.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a comparat sprijinul acordat Groenlandei cu apărarea Ucrainei şi a declarat că Parisul va susţine „suveranitatea şi independenţa” partenerilor săi.

„Nici intimidările, nici ameninţările nu ne vor influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situaţii”, a declarat Macron într-o postare pe X.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a criticat noile taxe ca fiind „complet greşite” şi a declarat că va ridica problema în faţa Casei Albe.

Reacţionând la noile taxe americane, premierul suedez Ulf Kristersson a declarat că ţările europene „nu se vor lăsa şantajate”.

Ambasadorii celor 27 de ţări membre ale Uniunii Europene se vor reuni duminică pentru o şedinţă de urgenţă în urma anunţului lui Donald Trump.

