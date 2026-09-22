Siegfried Mureșan a început discutarea programului de guvernare cu grupurile parlamentare: Principalele măsuri

Reforma trebuie să înceapă cu statul, le-a spus premierul desemnat, Siegfried Mureșan, parlamentarilor liberali, la întâlnirea pe care au avut-o marți.

Este prima dintre discuțiile pe program pe care le are cu parlamentarii, urmând întâlniri cu reprezentanții în legislativ ai USR și UDMR, precum și ai altor partide.

Nu e nevoie de creşteri de taxe şi impozite şi nici a TVA-ului, le-a spus Mureșan colegilor săi liberali, cărora le-a prezentat măsuri din programul de guvernare, amintind, între altele, reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale – fără cumul pensie și salariu la stat, management performant la companiile de stat, arătând că nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului, au precizat pentru Agerpres surse liberale.

La finalul întrunirii, europarlamentarul le-a declarat jurnaliștilor că nu are de gând să depună mandatul primit de la președintele Nicușor Dan și s-a arătat convins că va reuși să obțină voturile necesare învestirii: „Nu, cum să-mi depun mandatul? (…) Noi vom fi la guvernare, nu PSD. (…) Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag și cu plăcere”.

Reamintim că luni, Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această recomandare, de a nu susține Guvernul Mureșan, va fi înaintată Consiliului Politic Național, care este forul statutar din acest punct de vedere.

Programul discuțiilor cu celelalte grupuri parlamentare

„Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susținut încă de la început nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru. (…) Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlamentul României”, a scris Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Luni, Mureșan a precizat că va avea discuții și cu grupul parlamentar al minorităților naționale și, după aceea, „va veni momentul adevărului pentru PSD”, însă a explicat că nu va merge la sediul sau la grupul AUR.

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