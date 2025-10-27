Urgența Sidex / Viorel Băltărețu, Ministerul Economiei: S-a creat o comisie interministerială – Combinatul va fi preluat de un partener care va investi și care va avea un management profesionist

Combinatul siderurgic Liberty Galați, controlat actualmente de indianul Sanjeev Gupta și incapacitat total de prețurile mari la energie, va fi preluat de un investitor care își va asuma un plan de investiții și un management profesionist, a declarat Viorel Băltărețu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în cadrul în cadrul conferinței ”Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național” organizată de CDG.

Combinatul de la Galați, fostul Sidex, încă este oprit din cauza costurilor prea mari și a lipsei de capital de lucru. Combinatul este în prezent în discuții pentru a fi preluat de la patronul indian.

”S-a creat o Comisie inter-ministerială la Guvern. Este o situație complicată, nu ne dorim în niciun caz ca această zonă, atât pentru efectul social cât și pentru efectul economic, să dispară – nu că nu ar fi în moarte clinică. Să vedem cum o putem revigora sau revitaliza. Dar, iarăși, venind din zona privată, eu spun că intervenția statului trebuie să fie inteligentă, nu ca un ajutor pe care îl dăm și mai băgăm banii într-o gaură neagră.

Trebuie să vedem că acest sprijin pe care îl dăm să fie unul care are o perspectivă de transformare a acelei zone într-o activitate economică eficientă. Este nevoie de produsele lor și cred că există, eu cel puțin așa o văd, o posibilitate să fie transformat. E nevoie de investiții, trebuie să găsim o modalitate să găsim partenerul corect care să investească acolo și care după aceea să își asume, profesionist, să facă un management adevărat. Nu să vadă acea platformă ca pe o vacă de muls”, a explicat Băltărețu.

Sidex a funcționat o lună și jumătate în întreg anul

Oficialul guvernamental a răspuns unei întrebări a lui Constantin Apostol, Fondator și CEO AS METAL, membru în consiliul director CERC.

Amintim că Guvernul României are în analiză soluții pentru atragerea de potențiali investitori interesați să preia sau să susțină activitatea de producție a gigantului siderurgic Liberty Galați și a companiei Liberty Tubular Products Galați.

Situația la Sidex este critică, după ce a funcționat o lună și jumătate în tot anul 2025 și proprietarul indian încă nu a venit cu banii necesari reluării și susținerii producției, în ciuda unor angajamente în acest sens.

***